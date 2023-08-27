FC Ars и KicksTown играют в ответной стыковой игре МФЛ-4. Идет первый тайм – 0:0

Сегодня FC Ars и KicksTown встречаются в ответной стыковой игре Winline Медиалиги.

В первом матче команды сыграли вничью – 3:3.

Победитель пары сыграет в группе A с «Родиной Медиа», «Козлами», «Народной Командой» и «Эгриси».

FC Ars – KicksTown – 0:0 (идет первый тайм)

FC Ars (стартовый состав): Мельников, Котлов, Тарануха, Шуленин, Андрианов, Лелюхин, Аверьянов, Беляев, Емелькин, Веретенников, Шанин.

KicksTown (стартовый состав): Даньшин, Игнатенко, Сакадеев, Волков, Рыжов, Исаев, Муллин, Чоладзе, Шулая, Зинин, Бухаров.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское