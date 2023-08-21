Жекич о стыках в Медиалигу: «Посмотрел 15 минут – стало неинтересно. Пешеходы просто»

Теги Эгриси Евгений Плешко Winline Медиалига Starmix БроукБойз Дружина Чисто Питер NikiFilini Уралец FC DMedia FC Ars Kickstown Наше Дело Медиафутбол

Жекичу не интересны стыковые матчи в четвертый сезон Winline Медиалиги.

«Мне ##### [все равно] на стыки. Я посмотрел минут 15 матча Kickstown – FC Ars, стало вообще неинтересно. Пешеходы просто. Когда кто-то попадет к нам в группу, тогда и буду смотреть.

Команды неинтересные, ну и уровень футбола – я все понял. Выделяются DMedia и «Чисто Питер» только.

Вместо кого бы их взял в Медиалигу? Они могли бы зайти вместо «Эгриси» и «Дружины», например», – сказал защитник «БроукБойз» на ютуб-канале «Броуки Life!»

Winline Медиалига. Стыковые матчи. «Чисто Питер» победил NikiFilini, Starmix обыграл «Наше Дело»

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