Стиль о поражении от «Броуков»: «Они как будто больше этого хотели, нам не хватило эмоций»

Теги Максим Канунников 2Drots Winline Медиалига БроукБойз «Кутуз» Сергей Кутузов Алекс Стиль Гаучо Медиафутбол

Алекс Стиль высказался после поражения от «Броуков» в Winline Медиалиге.

– Какие вообще ощущения после игры?

– Ощущения не очень хорошие, всегда неприятно проигрывать. Сегодня, наверное, тот день, когда мы заслужили получить эту оплеуху. Команда «Броуков» показала нам, что она тоже умеет играть в футбол и может конкурировать даже с такой командой, как мы.

– Как думаешь, за счет чего они вас обыграли?

– За счет желания. Ну, они как будто больше этого хотели. Нам, может, не хватило эмоций, везения, где-то нить игры упустили, а в таких матчах этого делать нельзя.

– Как думаешь, поле как-то повлияло? Три матча на натуральном, а тут снова искусственное?

– Нет, мы тренируемся на искусственном, даже учитывая, что это домашняя арена «Броуков», они тут тренируются. Я считаю, что это глупые отмазки. Это никак не повлияла. Мы тренируемся на похожем поле, поэтому не считаю, что это послужило причиной.

– Какая вообще атмосфера в раздевалке?

– Нормально, тренер сказал, что ничего страшного, сделаем выводы, посмотрим ошибки и к следующему матчу уже подойдем во всеоружии.

– Очень сложный старт, почему?

– Да говорю, где-то не хватает эмоций. У нас много больших матчей, очень много различных мероприятий. Возможно, нас где-то не хватает.

– Как думаешь, не хватает ли 2Drots сейчас чистого форварда после ухода Кутуза?

– Нам нужен в ротацию еще нападающий. Гаучо – хороший нападающий, но его некем поменять. Он играет без замены весь матч, ему в конце уже сложно, а нам нужно освежить игру – нам нужен нападающий в ротацию.

– Вы взяли Канунникова – профика, почему его сегодня не было?

– Он только один день тренировался, поэтому нелогично его было вызывать на игру. Но думаю, сейчас начнутся тренировки, он потренируется и к ближайшим играм будет готов и будет нам помогать, – сказал полузащитник 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

2Drots проиграли «Броукам» (1:2) в 4-м туре Медиалиги.

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