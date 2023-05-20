Стиль о поражении от «Броуков»: «Они как будто больше этого хотели, нам не хватило эмоций»

Алекс Стиль высказался после поражения от «Броуков» в Winline Медиалиге.

– Какие вообще ощущения после игры?

– Ощущения не очень хорошие, всегда неприятно проигрывать. Сегодня, наверное, тот день, когда мы заслужили получить эту оплеуху. Команда «Броуков» показала нам, что она тоже умеет играть в футбол и может конкурировать даже с такой командой, как мы.

– Как думаешь, за счет чего они вас обыграли?

– За счет желания. Ну, они как будто больше этого хотели. Нам, может, не хватило эмоций, везения, где-то нить игры упустили, а в таких матчах этого делать нельзя.

– Как думаешь, поле как-то повлияло? Три матча на натуральном, а тут снова искусственное?

– Нет, мы тренируемся на искусственном, даже учитывая, что это домашняя арена «Броуков», они тут тренируются. Я считаю, что это глупые отмазки. Это никак не повлияла. Мы тренируемся на похожем поле, поэтому не считаю, что это послужило причиной.

– Какая вообще атмосфера в раздевалке?

– Нормально, тренер сказал, что ничего страшного, сделаем выводы, посмотрим ошибки и к следующему матчу уже подойдем во всеоружии.

– Очень сложный старт, почему?

– Да говорю, где-то не хватает эмоций. У нас много больших матчей, очень много различных мероприятий. Возможно, нас где-то не хватает.

– Как думаешь, не хватает ли 2Drots сейчас чистого форварда после ухода ?

– Нам нужен в ротацию еще нападающий. Гаучо – хороший нападающий, но его некем поменять. Он играет без замены весь матч, ему в конце уже сложно, а нам нужно освежить игру – нам нужен нападающий в ротацию.

– Вы взяли Канунникова – профика, почему его сегодня не было?

– Он только один день тренировался, поэтому нелогично его было вызывать на игру. Но думаю, сейчас начнутся тренировки, он потренируется и к ближайшим играм будет готов и будет нам помогать, – сказал полузащитник 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

2Drots проиграли «Броукам» (1:2) в 4-м туре .