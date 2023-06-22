Джикия посетил драфт ФНЛ и пообщался с Крапом и Эрикйано
Георгий Джикия приехал на драфт ФНЛ и пообщался с медиафутбольными звездами.
Драфт ФНЛ – отбор футболистов, которые смогут получить возможность подписать профессиональный контракт.
В рамках второго этапа драфта прошел контрольный матч, на котором присутствовали представители клубов ФНЛ.
Капитан «Спартака» тоже посетил драфт и пообщался с популярными медиафутболистами – Крапом и Эрикйано.
Крап – хавбек 2Drots, воспитанник академий «Локомотива» и «Спартака».
Эрикйано известен по выступлениям за 2Drots, «Амкал», «БроукБойз» и Basement. В 3-м сезоне Winline Медиалиги он играл за «Дружину».
Фото: t.me/soccerbigi, t.me/fcbeybegi
На 2 фото Джикия нашёл кого смог