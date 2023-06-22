Джикия посетил драфт ФНЛ и пообщался с Крапом и Эрикйано

Теги Спартак премьер-лига Россия Первая лига Георгий Джикия Амкал 2Drots Winline Медиалига Basement БроукБойз Бей Беги Даниил Крапивников Дружина Эрикйано Медиафутбол

Георгий Джикия приехал на драфт ФНЛ и пообщался с медиафутбольными звездами.

Драфт ФНЛ – отбор футболистов, которые смогут получить возможность подписать профессиональный контракт. 

В рамках второго этапа драфта прошел контрольный матч, на котором присутствовали представители клубов ФНЛ.

Капитан «Спартака» тоже посетил драфт и пообщался с популярными медиафутболистами – Крапом и Эрикйано.

Крап – хавбек 2Drots, воспитанник академий «Локомотива» и «Спартака».

Эрикйано известен по выступлениям за 2Drots, «Амкал», «БроукБойз» и Basement. В 3-м сезоне Winline Медиалиги он играл за «Дружину».

Фото: t.me/soccerbigi, t.me/fcbeybegi

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15 комментариев

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Доктор Верховцев
А я в лес сегодня ездил. Сосиску ел. Пообщался с популярными животными — белкой и леммингом. Лемминг убежал в траву, а белка сидела на пне. Она известна поеданием орехов.
+23
-2
+21
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Антон Фалафель
С двойниками, Говоруном и Банкетным
+7
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Невский баклан
Пообщался с игроками +/- своего уровня
+4
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Spaten
Показалось что драфт НХЛ
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Artem Andreevich
Джи, занимайся своим....
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Не уверен!!
На 1 фото Джикия ищет своих
На 2 фото Джикия нашёл кого смог
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blaugrano
Что-то типа ярмарки? Смотрины?
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КЕТЧУПОЛИТАНО
Я сегодня позавтракал в кофейне с видом на Дунай, читал рассказы Газданова, сходил на свидание с красивой кореянкой, щас уже дома.
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Красная стрела
Забавно. Все там орут про контроль, про обезличивание. Но вот у части "передовых" людей уже и имени то нет. Вместо него никнейм 😅
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Hitgoe Himgob
Новости футбола подъехали
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Беременный малыш
Драфт ФНЛ🤣🤣🤣
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Александр Александрович
Кальянные есть там ?
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Олег Акимов
Ответ Доктор Верховцев
А я в лес сегодня ездил. Сосиску ел. Пообщался с популярными животными — белкой и леммингом. Лемминг убежал в траву, а белка сидела на пне. Она известна поеданием орехов.
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Доктор Верховцев
Ответ Олег Акимов
Комментарий удален модератором
Это мариновать надо. Не планировал ехать, спонтанно получилось.
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Spaten
Ответ Доктор Верховцев
А я в лес сегодня ездил. Сосиску ел. Пообщался с популярными животными — белкой и леммингом. Лемминг убежал в траву, а белка сидела на пне. Она известна поеданием орехов.
Док, ты как? Отпустило? Белка ушла?
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