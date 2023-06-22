Джикия посетил драфт ФНЛ и пообщался с Крапом и Эрикйано

Георгий Джикия приехал на драфт ФНЛ и пообщался с медиафутбольными звездами.

Драфт ФНЛ – отбор футболистов, которые смогут получить возможность подписать профессиональный контракт.

В рамках второго этапа драфта прошел контрольный матч, на котором присутствовали представители клубов ФНЛ.

Капитан «Спартака» тоже посетил драфт и пообщался с популярными медиафутболистами – и Эрикйано.

Крап – хавбек 2Drots, воспитанник академий «Локомотива» и « ».

Эрикйано известен по выступлениям за 2Drots, « », « » и Basement. В 3-м сезоне он играл за «Дружину».

Фото: t.me/soccerbigi, t.me/fcbeybegi