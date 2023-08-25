Гендиректор «Текстильщика» Ершов: «На звание медийного клуба не претендуем, но всегда готовы быть медийно открытыми»

Теги Амкар ФОНБЕТ Кубок России Текстильщик Вторая лига Б Амкал 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Игорь Ершов рассказал, можно ли считать «Текстильщик» медийным клубом.

«Можно ли считать нас медийным клубом после побед над «Амкалом» и 2Drots? Нет. Но в наших социальных сетях была картинка «Текстильщик» – убийцы медиафутбола».

Мы на звание медийного клуба не претендуем, но всегда готовы быть медийно открытыми, насколько это позволяет регламент первенства. Я так понимаю, что в Медиалиге вообще все открыто.

Мы придерживаемся регламентов, но готовы всегда пошутить в социальных сетях. В матче с «Амкалом» мы одобрили все хотелки, которые у нас просили.

Самый ли мы узнаваемый клуб в нашем дивизионе? Думаю, что нет. Медийка «Амкара» ставится выше, чем наша. Понятно, что «Текстильщик» знают все, но «Амкар» играл в Чемпионате России, в финале Кубка России. Наверное, их знают больше, чем нас», – сказал Ершов в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

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