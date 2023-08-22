«Убийцы медиафутбола». Пресс-служба «Текстильщика» опубликовала пост после победы над «Амкалом» по пенальти в Кубке

Теги ФОНБЕТ Кубок России Текстильщик Амкал 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Пресс-служба ивановского «Текстильщика» написала пост сразу после победы над «Амкалом».

В телеграм-канале клуба разместили картинку с результатом матча (0:0, 4:3, по пенальти) и подписью: «Убийцы медиафутбола».

Матч «Текстильщик» – «Амкалом» состоялся в рамках второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

Напомним, в прошлом году «Текстильщик» также играл во втором раунде Пути регионов Кубка с командой из Winline Медиалиги. Матч также закончился ничье и победой по пенальти (1:1, 5:3, по пенальти).

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3 комментария

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Streetbor
очистили кубок от Амкалов бгг
+3
-2
+1
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Арасланов Роман
Вы оба раза по пенальти выиграли, в основное время играя не лучше 2D и Амкала(который вообще в меньшинстве весь второй тайм был), тоже мне убийцы🤡
+2
-2
0
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Serge Vendino
Текстильщик, приходи на спортс🙏🏻
0
0
0
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