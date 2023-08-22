«Убийцы медиафутбола». Пресс-служба «Текстильщика» опубликовала пост после победы над «Амкалом» по пенальти в Кубке

Пресс-служба ивановского «Текстильщика» написала пост сразу после победы над «Амкалом».

В телеграм-канале клуба разместили картинку с результатом матча (0:0, 4:3, по пенальти) и подписью: «Убийцы медиафутбола».

Матч «Текстильщик» – « » состоялся в рамках второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

Напомним, в прошлом году «Текстильщик» также играл во втором раунде Пути регионов Кубка с командой из . Матч также закончился ничье и победой по пенальти (1:1, 5:3, по пенальти).

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