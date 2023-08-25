Главный редактор «Амкара» Умнов о названии клуба: «Дети приходили в комментарии и писали, что мы украли название у «Амкала»
Егор Умнов рассказал о том, как путали «Амкар» и «Амкал».
«Нас регулярно путали два года назад, когда «Амкар» только появился. Выросло целое поколение детей, которые не застали тот-самый-амкар – они пару раз приходили в комменты и писали, что мы украли название. Как мы оказались в таком таймлайне?
Помню пару случаев, когда комментаторы во Второй лиге оговаривались и говорили «Амкал». А может они просто не выговаривали букву Р.
Предъявляли, кстати, даже за логотип. Но тут ответ простой: логотипы похожи, потому что построены на одинаковых простых символах – буквах А. Так же, как и сотня других российских и зарубежных лого. Но наш, конечно, круче», – рассказал главный редактор «Амкара» в интервью Sports.ru.
«Амкал» – почему такое название? Его обожают в «Амкаре», но ненавидят в комментариях на Sports.ru
Я и сам её не выговариваю, то есть "р" с детства ) Тогда была "л", логопед нихлена не помог.
Со взрослением пришло, когда поменялся голос, пошло в очень глухую "р"
Нужно немного напрягаться, чтобы получился нужный звонкий звук, но в обычном общении не выйдет.
Когда был мелким, бабушка принесла котейку и на семейном совете начали выбирать ему кличку: барон - балон, персик - пелсик, было что-то ещё, но на персике остановились. Утром меня будит тетя, спрашивает:как кота назвали? И мой сонный мозг перебирает варианты фруктов, которые оранжевые, как рыжий кот, но без "р" и выдает: апельсин!
Так у кота стало две клички)
А вообще, я лично не замечаю за Германом картавости сейчас, мб он поработал над этим, мб сам привык, что это норма - моск сам дорисовывает слова