Главный редактор «Амкара» Умнов о названии клуба: «Дети приходили в комментарии и писали, что мы украли название у «Амкала»

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Егор Умнов рассказал о том, как путали «Амкар» и «Амкал».

«Нас регулярно путали два года назад, когда «Амкар» только появился. Выросло целое поколение детей, которые не застали тот-самый-амкар – они пару раз приходили в комменты и писали, что мы украли название. Как мы оказались в таком таймлайне?

Помню пару случаев, когда комментаторы во Второй лиге оговаривались и говорили «Амкал». А может они просто не выговаривали букву Р.

Предъявляли, кстати, даже за логотип. Но тут ответ простой: логотипы похожи, потому что построены на одинаковых простых символах – буквах А. Так же, как и сотня других российских и зарубежных лого. Но наш, конечно, круче», – рассказал главный редактор «Амкара» в интервью Sports.ru.

«Амкал» – почему такое название? Его обожают в «Амкаре», но ненавидят в комментариях на Sports.ru

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11 комментариев

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haibr
И форму у Милана. Ни стыда, ни совести.
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Oleg Olegov
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Комментатолы во Втолой лиге тоже не выговаливали букву л, как Гелман. Я и сам её не выговариваю, то есть "р" с детства ) Тогда была "л", логопед нихлена не помог. Со взрослением пришло, когда поменялся голос, пошло в очень глухую "р" Нужно немного напрягаться, чтобы получился нужный звонкий звук, но в обычном общении не выйдет.
Так у вас никнейм на самом деле Рог ин?
+5
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Комментатолы во Втолой лиге тоже не выговаливали букву л, как Гелман.

Я и сам её не выговариваю, то есть "р" с детства ) Тогда была "л", логопед нихлена не помог.
Со взрослением пришло, когда поменялся голос, пошло в очень глухую "р"
Нужно немного напрягаться, чтобы получился нужный звонкий звук, но в обычном общении не выйдет.
+3
-1
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Pb-SE
Лондонский Арсенал украл название у тульского.
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Ответ Oleg Olegov
Так у вас никнейм на самом деле Рог ин?
Нет) и имя без р, к счастью, всегда мучился с ними.

Когда был мелким, бабушка принесла котейку и на семейном совете начали выбирать ему кличку: барон - балон, персик - пелсик, было что-то ещё, но на персике остановились. Утром меня будит тетя, спрашивает:как кота назвали? И мой сонный мозг перебирает варианты фруктов, которые оранжевые, как рыжий кот, но без "р" и выдает: апельсин!
Так у кота стало две клички)

А вообще, я лично не замечаю за Германом картавости сейчас, мб он поработал над этим, мб сам привык, что это норма - моск сам дорисовывает слова
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Spartakus1984
Хаххахах
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Алексей Полетаев
Барселона Гуаякиль: поддержи моё пиво
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Сибирский литовец
Значит говорят Спалтак )
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Руслан Трифонов
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Комментатолы во Втолой лиге тоже не выговаливали букву л, как Гелман. Я и сам её не выговариваю, то есть "р" с детства ) Тогда была "л", логопед нихлена не помог. Со взрослением пришло, когда поменялся голос, пошло в очень глухую "р" Нужно немного напрягаться, чтобы получился нужный звонкий звук, но в обычном общении не выйдет.
Фанаты амкала как раз еще не умеют ее выговаривать)
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