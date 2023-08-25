Главный редактор «Амкара» Умнов о названии клуба: «Дети приходили в комментарии и писали, что мы украли название у «Амкала»

Егор Умнов рассказал о том, как путали «Амкар» и «Амкал».

«Нас регулярно путали два года назад, когда «Амкар» только появился. Выросло целое поколение детей, которые не застали тот-самый-амкар – они пару раз приходили в комменты и писали, что мы украли название. Как мы оказались в таком таймлайне?

Помню пару случаев, когда комментаторы во Второй лиге оговаривались и говорили «Амкал». А может они просто не выговаривали букву Р.

Предъявляли, кстати, даже за логотип. Но тут ответ простой: логотипы похожи, потому что построены на одинаковых простых символах – буквах А. Так же, как и сотня других российских и зарубежных лого. Но наш, конечно, круче», – рассказал главный редактор «Амкара» в интервью Sports.ru.

«Амкал» – почему такое название? Его обожают в «Амкаре», но ненавидят в комментариях на Sports.ru