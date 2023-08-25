Тренер вратарей «Амкала» Спиряков сравнил игру голкиперов 2Drots и «Текстильщика» в Кубке России: «Яворский буквально украл у «Амкала» победу»

Евгений Спиряков сравнил игру Дмитрия Сычева и Никиты Яворского.

«Сильнее ли перфоманс Сычева, чем перфоманс Яворского? Нет. Когда Сыч в воротах зацепился за сетку и все равно вытащил – это суперский момент. Но значимость сейвов разная.

Если учесть, что в матче «Амкала» был счет 0:0, и любой сейв мог решить исход матча, то важность там была выше. Яворский буквально украл у нас победу», – сказал Спиряков в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

Напомним, «Амкал» уступил «Текстильщику» в серии пенальти (3:4) и вылетел из Фонбет Кубка России. Голкипер «Текстильщика» Яворский совершил 2 сейва в серии.

2Drots обыграли «Муром» (3:1) и прошли в 1/64 Пути регионов, где встретятся с «Динамо» Киров.

Один из трех медийных клубов дошел до 3-го раунда Кубка – 2Drots. Дальше – «Динамо» Киров