Хавбек 2Drots Ослоновский после победы на «Муромом»: «Я разделяю уровень Второй и Первой лиг. Это разные вещи»

Слон считает, что 2Drots могут дойти в Фонбет Кубке России до клуба Первой лиги.

– Ты говорил, что пройдете три стадии. Ты остаешься при этом мнении?

– Конечно. Игру [с « »] нельзя назвать легкой. Мы на характере выиграли. Я разделяю уровень Второй и Первой лиг. Очень надеюсь и верю, что мы следующий раунд пройдем.

Опять не будет легко. Там тоже команда 100% будет хотеть выйти на ФНЛ, но я остаюсь при мнении, что это на по силам. А дальше как звезды лягут.

– Сердце екнуло, когда Сычев во втором тайме спас?

– Я там чуть с ума не сошел. Не верилось просто. С моего ракурса мне виделось, что уже мяч в ворота летит. Конечно, екнуло. Но не просто так он – номер один. Очень нас протащил. Он всегда это делает в нужное время. Большое ему спасибо! – рассказал полузащитник 2Drots в интервью корреспонденту .ru Степану Кашинцеву.

2Drots обыграли «Муром» во втором раунде Пути Регионов Фонбет Кубка России (3:1) и впервые в истории вышли в 1/64 финала турнира.