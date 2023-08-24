Комментатор Okko Чепурин: «Надеюсь, что ивановский клуб, публикующий посты в духе «Убийцы медиафутбол», просто вдохновился медиафутбольным трештоком»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Текстильщик Sports.ru Амкал 2Drots «Чепа» Павел Чепурин Медиафутбол

Павел Чепурин высказался о «Текстильщике» после победы клуба над «Амкалом».

– Как считаешь, почему именно «Текстильщику» дважды удалось победить медийные команды?

– Я эту ситуацию вижу вообще по-другому: профессиональная команда, с которой уже второй сезон работает Игорь Колыванов – тренер с опытом работы в сборной России почти всех возрастов, Премьер-лиге и ФНЛ – второй раз подряд не может обыграть медийную команду, даже почти тайм (!) играя в большинстве у себя дома (!!). Какой тут может быть повод для гордости?

Надеюсь, что ивановский клуб, публикующий у себя в соцсетях посты в духе «Убийцы медиафутбол», просто вдохновился медиафутбольным трештоком, а не уверовал в собственную силу: в основное время-то ни «Амкал», ни 2Drots они обыграть не смогли, – рассказал комментатор Okko и голкипер медиафутбольного клуба «Эгриси» в интервью корреспонденту Sports.ru Денису Смирнову.

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1 комментарий

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Красная стрела
Ну а что, действуют в режиме медиафутбола. Вы же этого и хотели, что б это перешло в большой футбол 🤷‍♂️
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