Комментатор Okko Чепурин: «Надеюсь, что ивановский клуб, публикующий посты в духе «Убийцы медиафутбол», просто вдохновился медиафутбольным трештоком»

Павел Чепурин высказался о «Текстильщике» после победы клуба над «Амкалом».

– Как считаешь, почему именно « » дважды удалось победить медийные команды?

– Я эту ситуацию вижу вообще по-другому: профессиональная команда, с которой уже второй сезон работает Игорь Колыванов – тренер с опытом работы в сборной России почти всех возрастов, Премьер-лиге и ФНЛ – второй раз подряд не может обыграть медийную команду, даже почти тайм (!) играя в большинстве у себя дома (!!). Какой тут может быть повод для гордости?

Надеюсь, что ивановский клуб, публикующий у себя в соцсетях посты в духе «Убийцы медиафутбол», просто вдохновился медиафутбольным трештоком, а не уверовал в собственную силу: в основное время-то ни « », ни 2Drots они обыграть не смогли, – рассказал комментатор Okko и голкипер медиафутбольного клуба «Эгриси» в интервью корреспонденту .ru Денису Смирнову.