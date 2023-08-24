«Не знаю, чем ребята занимались на подборе». Защитник 2Drots Гудай о пропущенном голе от «Мурома» в Кубке

Защитник 2Drots Гудай высказался об эпизоде с пропущенным голом от «Мурома».

– Что почувствовал, когда от тебя мяч отскочил к парню, и он в девять дал?

– Что не хватило подбора. Не знаю, чем там ребята занимаются на подборе. В борьбе выбил мяч как смог, а получилось на ногу.

– Был нервяк, в том эпизоде, когда Сычев вытащил?

– У меня нет. Честно, уверенно играли. Понимали, за счет чего может вывести «Муром» – стандарты. Поэтому просто поплотнее, сконцентрированно играть на наших стандартах. Если бы все правильно играли, моментов бы вообще не возникало. По игре вообще переиграли.

– Наложение Кубка и МФЛ скажется где-то на результате?

– Посмотрим. Не знаю, – рассказал защитник 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

Вчера 2Drots обыграли « » (3:1) во втором раунде Пути регионов Фонбет Кубка России и впервые в истории вышли в 1/64 финала турнира.