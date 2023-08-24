Комментатор Okko Чепурин о матче «Муром» – 2Drots: «Лучший игрок вне поля – режиссер трансляции. Дичайший восторг!»

Павел Чепурин назвал режиссера лучшим игроком матча 2Drots – «Муром».

– Ты согласен, что сейчас – на август 2023-го – 2Drots ощутимо сильнее «Амкала» как футбольная команда?

– Главное преимущество 2Drots перед «Амкалом» в том, что у них есть сформировавшийся дух чемпиона. Это уже все признают. Плюс до сих пор в деле мощный костяк парней, которые этот дух и формировали победами на турнирах. Поэтому даже в самом безнадежном матче (как с «Броуками» в финале МКС) они способны как по щелчку вспомнить: «Мы это уже делали, сможем еще раз!» – и перевернуть игру.

У «Амкала» же еще неокрепшая команда, которая всего год назад сотрясалась изнутри скандалами с тренером, с Мавриным, еще с кем-то – это никогда не идет на пользу. Но сейчас, кажется, все тише – и это во благо. Возможно, в предстоящем сезоне «Амкал» ждет что-то хорошее.

– Твой прогноз – как далеко 2Drots сможет забраться в Кубке?

– Сейчас «Динамо Киров», потом либо «Велес», либо «Знамя Труда». Я уверен, что 2Drots способны добраться до команды ФНЛ – осталось всего 2 победы.

– Кто на твой взгляд был лучшим игроком 2Drots в матче с Муромом?

– Лучший игрок вне поля – режиссер трансляции, заглянувший почти во все окна в округе стадиона и показавший, что в Муроме футбол все-таки смотрят. Дичайший восторг!

А из тех, кто на поле... Мне трудно скрыть футбольную симпатию к Слону, тем более, что и в этом матче он забил. Но и бешеный сэйв Сычева – это нечто. Он еще и стал решающим, по сути. Два моих фаворита этого матча. Ну и режиссер, – рассказал комментатор Okko и голкипер медиафутбольного клуба «Эгриси» в интервью корреспонденту Sports.ru Денису Смирнову.

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