Капитан «Текстильщика» Елисеев об «Амкале»: «Там профи в основном играют. Уровень у них выше, чем у многих команд Второй лиги»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Текстильщик Александр Елисеев Амкал Winline Медиалига Вторая лига А Медиафутбол

Капитан «Текстильщика» Александр Елисеев отметил высокий уровень «Амкала».

Во вторник клуб из Иваново обыграл «Амкал» во 2-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, 4:3 по пенальти).

– Непростая игра была. Много моментов создали, не забили, довели до пенальти, выиграли, прошли дальше.

– У вас было какое-то недопонимание с Прокопом из «Амкала»?

– Нет, все нормально.

– Чувствовали, что это команда блогеров?

– Там профессиональные футболисты в основном играют. Кто-то играл во Втором дивизионе, кто-то в Первом, кто-то в Премьер-лигу прошел. Поэтому у них уровень выше, чем у многих команд Второй лиги. Поэтому была нормальная кубковая игра, – сказал Елисеев.

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1 комментарий

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Алексей Ненахов
Чем выше захотят медийные подниматься , тем меньше там блоггеров будет
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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