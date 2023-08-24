Капитан «Текстильщика» Елисеев об «Амкале»: «Там профи в основном играют. Уровень у них выше, чем у многих команд Второй лиги»

Капитан «Текстильщика» Александр Елисеев отметил высокий уровень «Амкала».

Во вторник клуб из Иваново обыграл « » во 2-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, 4:3 по пенальти).

– Непростая игра была. Много моментов создали, не забили, довели до пенальти, выиграли, прошли дальше.

– У вас было какое-то недопонимание с из «Амкала»?

– Нет, все нормально.

– Чувствовали, что это команда блогеров?

– Там профессиональные футболисты в основном играют. Кто-то играл во Втором дивизионе, кто-то в Первом, кто-то в Премьер-лигу прошел. Поэтому у них уровень выше, чем у многих команд Второй лиги. Поэтому была нормальная кубковая игра, – сказал Елисеев.

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