Глава Медиалиги: «В «Текстильщике» предрекают нам скорое затмение. Никогда не поверю, что медиафутбол станет неинтересным»

Николай Осипов не согласен с мнением, что интерес к медиаспорту снизится.

«Я почитал несколько интервью функционеров « », которые рассказывают и предрекают нам скорое затмение. Говорят, что данная история напрямую зависит от геополитических обстоятельств – если не отсутствие матчей еврокубков, матчей национальной команды, то никто бы медиафутбол не смотрел.

Я считаю, что если мы, функционеры медиафутбола, будем заинтересованы и будем со всем своим усердием продолжать делать работу, то медиаспорт имеет место быть как отдельная единица. Это будет существовать как некий формат развлекательного и соревновательного шоу, где люди будут видеть и элементы шоу, и элементы спорта.

Я никогда не поверю, что медиафутбол перестанет быть интересным. Цифры это подтверждают! С каждым сезоном они больше и больше. Интерес только растет. Все больше приходят больших брендов, ярких личностей. Это не похоже на то, что интерес падает», – рассказал президент .

На этой неделе «Текстильщик» в Фонбет Кубке России обыграл по пенальти представителя медиафутбола «Амкал» (0:0, 4:3).