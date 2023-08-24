Глава Медиалиги: «В «Текстильщике» предрекают нам скорое затмение. Никогда не поверю, что медиафутбол станет неинтересным»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Текстильщик Амкал Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов не согласен с мнением, что интерес к медиаспорту снизится.

«Я почитал несколько интервью функционеров «Текстильщика», которые рассказывают и предрекают нам скорое затмение. Говорят, что данная история напрямую зависит от геополитических обстоятельств – если не отсутствие матчей еврокубков, матчей национальной команды, то никто бы медиафутбол не смотрел.

Я считаю, что если мы, функционеры медиафутбола, будем заинтересованы и будем со всем своим усердием продолжать делать работу, то медиаспорт имеет место быть как отдельная единица. Это будет существовать как некий формат развлекательного и соревновательного шоу, где люди будут видеть и элементы шоу, и элементы спорта.

Я никогда не поверю, что медиафутбол перестанет быть интересным. Цифры это подтверждают! С каждым сезоном они больше и больше. Интерес только растет. Все больше приходят больших брендов, ярких личностей. Это не похоже на то, что интерес падает», – рассказал президент WInline Медиалиги.

На этой неделе «Текстильщик» в Фонбет Кубке России обыграл по пенальти представителя медиафутбола «Амкал» (0:0, 4:3).

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13 комментариев

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damondiamond
ну он и не сейчас не то, чтобы интересный
+12
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+9
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a2wai
Тут главное, чтобы это не перестало быть интересным букмекерам. Когда они устанут от медиафутбола, вся лавочка в том виде, в котором она существует сейчас, схлопнется.
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Алексей Ильин
Если уж всякие домы два закрылись, хотя в своё время казалось бы этого кощея ничто не убьёт, то и его футбольный аналог тоже не будет вечен.
+5
0
+5
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makes
МФ это всё что угодно, только не футбол
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Oleg Olegov
Если медиафутбол такой самостоятельный и самобытный, то зачем они лезут к профессионалам в турниры постоянно?
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Do Cent
Зачем мне новости про них?
+3
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Покерный Футбол
Ответ Алексей Ильин
Если уж всякие домы два закрылись, хотя в своё время казалось бы этого кощея ничто не убьёт, то и его футбольный аналог тоже не будет вечен.
Да щас,зло бессмертно. Дом2 просто переехал на другой канал)
+3
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a2wai
Ответ Алексей Ильин
Если уж всякие домы два закрылись, хотя в своё время казалось бы этого кощея ничто не убьёт, то и его футбольный аналог тоже не будет вечен.
Не поверите, дом-2 до сих пор идет по телеку.
+3
0
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Роман Олегов
Я думаю, что года 3 максимум и рейтинги посыпятся.
Что-то модно, а что-то вечно, как говорил классик))
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Покерный Футбол
Кто те люди кто реально увлекаются медиафутболом? Я за годы общения с множеством людей знаю только с пяток человек, кто хоть как то следят за РПЛ,а тут медиалига…
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+2
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Александр Александрович
Да кто такой этот ваш медиафутбол ?? .. )
+2
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BARCA_10
Ответ damondiamond
ну он и не сейчас не то, чтобы интересный
Хоть я и не слежу за Медиалигой, но цифры реально говорят об обратном, будь это даже школьники. Люди делают пока делается
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Алексей Ильин
Ответ Покерный Футбол
Да щас,зло бессмертно. Дом2 просто переехал на другой канал)
Да ёпрст, вот это огорчили
0
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