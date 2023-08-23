«Услышали: «Спасибо за очередной проигранный выезд». Я сначала съел, но потом не выдержал». Спиряков о разговоре с фанатами после поражения от «Текстильщика»

Теги ФОНБЕТ Кубок России болельщики Текстильщик Амкал Евгений Спиряков Медиафутбол

Евгений Спиряков рассказал, о чем беседовал с фанатами после поражения «Амкала».

Накануне медиафутбольный клуб проиграл «Текстильщику» во 2-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России и выбыл из турнира (0:0, 3:4 по пенальти).

По завершении игры Спиряков подошел к трибуне фанатов «Амкала» и ответил на их претензии.

«Мы встали перед фанатской трибуной и внезапно услышали: «Спасибо за очередной проигранный выезд».

Я сначала это съел, но потом не выдержал.

От команды можно спрашивать тогда, когда кто-то не старался. Есть тот, кто не старался? Кто-то что-то не отдал, может, не добежал? А в воротах у «Текстильщика» не было никого? Удар Эрика случайно в штангу улетел? А с точки мимо кто-то пробил?

Увольте меня, но я не понимаю, как человек, считающий себя фанатом, может такое говорить в такой момент. Да, все имеют право на эмоции. Но тогда и мы тоже.

И на правах старичка я решил высказаться», – написал тренер вратарей «Амкала».

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