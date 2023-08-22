«Я говно! Хейтите сколько хотите». Хавбек «Амкала» Катрич после незабитого пенальти в Кубке
Анатолий Катрич готов к хейту после вылета «Амкала» из Фонбет Кубка России.
«Я говно! Хейтите сколько хотите», – написал полузащитник.
Катрич вышел на замену в матче с «Текстильщиком» и не реализовал 11-метровый удар в послематчевой серии.
«Амкал» проиграл по пенальти и вылетел из турнира (0:0, 3:4 по пенальти). Также один из ударов не реализовал Никита Дубчак.
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А он говно.
Ох уж этот хайп))