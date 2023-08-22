«Я говно! Хейтите сколько хотите». Хавбек «Амкала» Катрич после незабитого пенальти в Кубке

Теги ФОНБЕТ Кубок России Текстильщик Анатолий Катрич Амкал брань Winline Медиалига Медиафутбол

Анатолий Катрич готов к хейту после вылета «Амкала» из Фонбет Кубка России.

«Я говно! Хейтите сколько хотите», – написал полузащитник.

Катрич вышел на замену в матче с «Текстильщиком» и не реализовал 11-метровый удар в послематчевой серии.

«Амкал» проиграл по пенальти и вылетел из турнира (0:0, 3:4 по пенальти). Также один из ударов не реализовал Никита Дубчак.

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31 комментарий

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kokomelon
Ты говно (не удаляйте, персонаж сам попросил)
+88
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+86
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фанат Ска хабаровска
Ответ Александр Александрович
Ну это лайк априори . Услышать такое от спортсмена
Ну, спортсменом его сложно назвать. Скорее шоумен
+30
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+30
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hsmshhzfn5
А фамилией его отца в Приморско-Ахтарске футбольный стадион назван.
А он говно.
+22
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Блуждающий странник
Циркачи вылетели. Можно в разделе футбол не публиковать медиафутболистов?
+14
-1
+13
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Spaten
Тоже мне новость
+8
0
+8
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lovec23
Весь медио футбол плохо пахнет , незабитый пенальти тут не при чём .Этим они очень стараются привлекать внимание к себе
+6
0
+6
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dimamak10
Ну он прав, самое большее количество матчей за сезон в РПЛ 6, 29 лет и уже медиалига
+4
0
+4
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fussballer
Не удивительно. Это слово даже в названии присутствует)
+4
0
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Сергей Орлов
Ответ hsmshhzfn5
А фамилией его отца в Приморско-Ахтарске футбольный стадион назван. А он говно.
Так бывает.
+3
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Камбоджа Иванов
Зачем игрокам Амкала, 2дротс и прочего шлака говорить об этом? Мы итак знаем.
+3
0
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Andrey S
Конечно гавно, и до матча тоже был им
+3
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repnikov
Ответ kokomelon
Ты говно (не удаляйте, персонаж сам попросил)
так и есть
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Number_2
Выдал базу!
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ДнепрЧемпион1983
Я тебя не знаю и знать не хочу :)
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Demyan Grachev
налетай, братва!! мамаев 2.0
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Антон Абызов
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Он - да.
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Александр Чижов
Мда ума полата
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Mechel**
Большое говно, да
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T622222
Это Вася Уткин
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Манковский
ломайте его полностью
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Reggi
Гарре после незабитого пенальти в матче КС-Локо: "Я Гарре! А Катрич - оно!"
Ох уж этот хайп))
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Новый тренер ФК Спартак
Вы там все такие, не пишите больше про это
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Кокич
Да не кори ты так себя, Катрич.
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Ivan Petrov
Никто в принципе и не сомневался
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xoms
Во чудик сделал открытие, вся ваша медийка это слово.
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