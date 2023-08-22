«Амкал» ни разу не проиграл в основное время в Кубке России. Оба поражения – по пенальти

«Амкал» не проигрывает в Фонбет Кубке России в основное время.

За два розыгрыша турнира клуб из провел пять матчей.

Три игры « » завершились вничью: против «Зоркого» (1:1, 8:7 по пенальти), «Звезды» Санкт-Петербург (2:2, 2:4 по пенальти) и «Текстильщика» (0:0, 3:4, по пенальти).

Также «Амкал» обыгрывал тверскую «Волгу» (1:0) и ногинское «Знамя» (3:2) в основное время.

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