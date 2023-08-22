«Амкал» ни разу не проиграл в основное время в Кубке России. Оба поражения – по пенальти

Теги ФОНБЕТ Кубок России Амкал Winline Медиалига Медиафутбол

«Амкал» не проигрывает в Фонбет Кубке России в основное время.

За два розыгрыша турнира клуб из Медиалиги провел пять матчей.

Три игры «Амкала» завершились вничью: против «Зоркого» (1:1, 8:7 по пенальти), «Звезды» Санкт-Петербург (2:2, 2:4 по пенальти) и «Текстильщика» (0:0, 3:4, по пенальти).

Также «Амкал» обыгрывал тверскую «Волгу» (1:0) и ногинское «Знамя» (3:2) в основное время.

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6 комментариев

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Самозанятый
А как может быть 4-6 по пенальти?
+6
-1
+5
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nb8dwryv56
Вылетели и ладно, скучать не будем)
+3
-1
+2
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Shadow1882
Чудом дотянули до пенальти. Но Иваново на классе, конечно
Особенно позабавил Катрич, которому нечего доказывать Текстильщику и вообще собирался праздновать гол
+1
-1
0
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