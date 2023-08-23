«Мы «подорвали» фанатов «Амкала» сильнее, чем 2Drots. За нас переживал весь профессиональный футбол!» Маркетолог «Текстильщика» о победе в Кубке

Теги ФОНБЕТ Кубок России болельщики Текстильщик соцсети Амкал Winline Медиалига Вторая лига А Медиафутбол

Павел Петухов рассказал о троллинге фанатов «Амкала» после вылета клуба из Кубка.

Накануне «Текстильщик» обыграл «Амкал» во 2-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, 4:3 по пенальти).

В прошлом году команда из Иваново выбила из Кубка другой медиафутбольный клуб – 2Drots.

– Были готовы к такому оживлению в комментариях?

 – Иногда мы позволяем себе провокации, но в этот раз она получилась просто великолепной. Настолько популярной публикации не было раньше, даже болельщики 2Drots не были так активны.

 – Почти полторы тысячи комментариев под итоговым постом со словами «Убийцы медиафутбола». Специальная провокация?

 – Думаю, что мы «подорвали» болельщиков «Амкала» намного сильнее, чем 2Drots. А в целом – общий фон примерно одинаковый. «Вы никому не нужны, медиафутбол – топ, о вас забудут, скажите спасибо за полный стадион» и так далее.

 – После игры писали коллеги из других клубов месседжи в стиле «отстояли честь профессионального футбола»?

 – Нашему генеральному директору во время игры писали сообщения в духе: «Не подведите!» За нас вчера переживал весь профессиональный футбол! – сказал маркетолог «Текстильщика».

«Убийцы медиафутбола». «Амкал» вылетел из Кубка: 47 минут в меньшинстве и поражение в серии пенальти

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14 комментариев

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a.k.a. DRAGON0928
Так вы по итогу мучались с командой из медиалиги, которая тайм играла в меньшинстве.
Герои)
+22
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Артём Никулин
Ответ Mihail0910
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Профессионалы в большинстве целый тайм не могли гомикам забить))
+7
-1
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Вадим Chemic
Чистая правда)
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Так вы по итогу мучались с командой из медиалиги, которая тайм играла в меньшинстве. Герои)
Так игроки из команд медиалиги откуда? Их набирали также из первой и второй лиг
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Давид Agabekyan
По пенкам выиграли у команды которая пол матча вдесятером играла и столько пафоса. Вы же профессионалы, а ведут себя как дети
+4
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Всеволод Бобров
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Так вы по итогу мучались с командой из медиалиги, которая тайм играла в меньшинстве. Герои)
как-будто у этой команды слабый состав)
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Всеволод Бобров
Ответ Артём Никулин
Профессионалы в большинстве целый тайм не могли гомикам забить))
потому что там такие же футболисты играют, а то и выше уровнем как Катрич или лобкарев
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Mihail0910
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Александр Александрович
Какая-то параллельная реальность . Маркетолог (!) текстильщика сообщает ..
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Александр Чижов
У нас в муроме билеты разошлисъ за 15 минут надеюсь на муром вперед богатырь идем на стадион
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VanyaVanya063
Гонору столько что по ПЕНАЛЬТИ обыграли Амкал….Ивановская область гордится!
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Айвенго
Бодалась якобы профессиональная команда с якобы любительской...
Какой важный курица, однако, этот ваш Петухов...
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spiritbreacker
Ответ Новый тренер ФК Спартак
А что в этом медиафутболе вообще может быть интересно? Есть тут любители? Напишите хотя бы 3 пункта за , что это надо любить? Уверен даже 3 пункт адекватных причин нет))
1. Существование команд не за счет государства
2. Привлечение аудитории различными многочисленными методами, близость с аудиторией, незашоренность
3. Организация, ВАР, полные трибуны на играх грандов, возможность увидеть ушедших из большого футбола звезд заново (Павлюченко, к примеру)

Назвал больше, чем 3, так что выбирай что больше нравится
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