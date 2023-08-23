«Мы «подорвали» фанатов «Амкала» сильнее, чем 2Drots. За нас переживал весь профессиональный футбол!» Маркетолог «Текстильщика» о победе в Кубке
Павел Петухов рассказал о троллинге фанатов «Амкала» после вылета клуба из Кубка.
Накануне «Текстильщик» обыграл «Амкал» во 2-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, 4:3 по пенальти).
В прошлом году команда из Иваново выбила из Кубка другой медиафутбольный клуб – 2Drots.
– Были готовы к такому оживлению в комментариях?
– Иногда мы позволяем себе провокации, но в этот раз она получилась просто великолепной. Настолько популярной публикации не было раньше, даже болельщики 2Drots не были так активны.
– Почти полторы тысячи комментариев под итоговым постом со словами «Убийцы медиафутбола». Специальная провокация?
– Думаю, что мы «подорвали» болельщиков «Амкала» намного сильнее, чем 2Drots. А в целом – общий фон примерно одинаковый. «Вы никому не нужны, медиафутбол – топ, о вас забудут, скажите спасибо за полный стадион» и так далее.
– После игры писали коллеги из других клубов месседжи в стиле «отстояли честь профессионального футбола»?
– Нашему генеральному директору во время игры писали сообщения в духе: «Не подведите!» За нас вчера переживал весь профессиональный футбол! – сказал маркетолог «Текстильщика».
«Убийцы медиафутбола». «Амкал» вылетел из Кубка: 47 минут в меньшинстве и поражение в серии пенальти
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Герои)
Какой важный курица, однако, этот ваш Петухов...
2. Привлечение аудитории различными многочисленными методами, близость с аудиторией, незашоренность
3. Организация, ВАР, полные трибуны на играх грандов, возможность увидеть ушедших из большого футбола звезд заново (Павлюченко, к примеру)
Назвал больше, чем 3, так что выбирай что больше нравится