«Мы «подорвали» фанатов «Амкала» сильнее, чем 2Drots. За нас переживал весь профессиональный футбол!» Маркетолог «Текстильщика» о победе в Кубке

Павел Петухов рассказал о троллинге фанатов «Амкала» после вылета клуба из Кубка.

Накануне «Текстильщик» обыграл «Амкал» во 2-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, 4:3 по пенальти).

В прошлом году команда из Иваново выбила из Кубка другой медиафутбольный клуб – 2Drots.

– Были готовы к такому оживлению в комментариях?

– Иногда мы позволяем себе провокации, но в этот раз она получилась просто великолепной. Настолько популярной публикации не было раньше, даже болельщики 2Drots не были так активны.

– Почти полторы тысячи комментариев под итоговым постом со словами «Убийцы медиафутбола». Специальная провокация?

– Думаю, что мы «подорвали» болельщиков « » намного сильнее, чем 2Drots. А в целом – общий фон примерно одинаковый. «Вы никому не нужны, медиафутбол – топ, о вас забудут, скажите спасибо за полный стадион» и так далее.

– После игры писали коллеги из других клубов месседжи в стиле «отстояли честь профессионального футбола»?

– Нашему генеральному директору во время игры писали сообщения в духе: «Не подведите!» За нас вчера переживал весь профессиональный футбол! – сказал маркетолог «Текстильщика».

«Убийцы медиафутбола». «Амкал» вылетел из Кубка: 47 минут в меньшинстве и поражение в серии пенальти

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