Тренер «Амкала» Миллер: «Когда-нибудь медийная команда попадет во Вторую лигу и даже выиграет ее, возможно»

Виталий Миллер считает, что медийной команде по силам выиграть Вторую лигу.

Накануне «Амкал», который тренирует Миллер, проиграл «Текстильщику» во 2-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России и выбыл из турнира (0:0, 3:4 по пенальти).

– У меня гордость за своих игроков, мы вдесятером были конкурентоспособны, создали два момента.

Пенальти – это лотерея, нам, к сожалению, немного не повезло. В целом, план на игру мы выполнили. Сказал бы, что доволен игрой, но я, как и вся команда, недоволен результатом.

– Красная карточка вашему футболисту была по делу показана?

– Не знаю, не могу точно сказать. Я не судья, работу арбитров оценивать не хочется, для этого есть специальные люди. Я могу сейчас на эмоциях сказать, что виноват судья, но это не так на самом деле.

– Медиалига развивается, как думаете, участвующие в ней команды могут выйти на другой уровень и пойти в профессионалы?

– Возможно, да, когда-то до такого дойдет, и какая-то медийная команда будет участвовать во Второй лиге и, может, даже выиграет ее.

Медийный футбол сейчас в любом случае на достаточно высоком уровне. Мы в любительском статусе играем на равных с командой, у которой немаленький бюджет и которая ставит высокие задачи, – сказал Миллер.

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