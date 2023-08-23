Тренер «Амкала» Миллер: «Когда-нибудь медийная команда попадет во Вторую лигу и даже выиграет ее, возможно»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Текстильщик Виталий Миллер Амкал Winline Медиалига Вторая лига А Медиафутбол

Виталий Миллер считает, что медийной команде по силам выиграть Вторую лигу.

Накануне «Амкал», который тренирует Миллер, проиграл «Текстильщику» во 2-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России и выбыл из турнира (0:0, 3:4 по пенальти).

– У меня гордость за своих игроков, мы вдесятером были конкурентоспособны, создали два момента.

Пенальти – это лотерея, нам, к сожалению, немного не повезло. В целом, план на игру мы выполнили. Сказал бы, что доволен игрой, но я, как и вся команда, недоволен результатом.

– Красная карточка вашему футболисту была по делу показана?

– Не знаю, не могу точно сказать. Я не судья, работу арбитров оценивать не хочется, для этого есть специальные люди. Я могу сейчас на эмоциях сказать, что виноват судья, но это не так на самом деле.

– Медиалига развивается, как думаете, участвующие в ней команды могут выйти на другой уровень и пойти в профессионалы?

– Возможно, да, когда-то до такого дойдет, и какая-то медийная команда будет участвовать во Второй лиге и, может, даже выиграет ее.

Медийный футбол сейчас в любом случае на достаточно высоком уровне. Мы в любительском статусе играем на равных с командой, у которой немаленький бюджет и которая ставит высокие задачи, – сказал Миллер.

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10 комментариев

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trav
"Когда-нибудь медийная команда попадет во Вторую лигу" - если она туда попадет, то она уже будет не медийной, а профессиональной, держу в курсе
+17
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+17
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Очки Дани Алвеса
А в чем суть-то тогда? Вы ж боролись с этим скучным полупрофессиональным футболом 2-3 дивизионов, а теперь желаете туда заявиться. Это зачем?
+13
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+13
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Pucheslav
У Амкала бюджет выше чем у Текстильщика
+5
0
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Домоседов
А зачем, играть на огородах в Орехово-Зуево и в Дзержинске? Плюс продажное судейство, договорняки и админресурс, вам это надо? Сидите в своей Медиалиге и делайте лучше её, вы на ней больше заработаете, за вторую лигу никто денег не даст
+1
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bilbiveter
Ответ trav
"Когда-нибудь медийная команда попадет во Вторую лигу" - если она туда попадет, то она уже будет не медийной, а профессиональной, держу в курсе
Неа, после последней реформы вторая лига не считается профессиональной
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Spartakus1984
Зачем?В чем тогда медийность будет?
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Arty K.
Поразительная самоуверенность, конечно
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OldRedWhite
Ответ bilbiveter
Неа, после последней реформы вторая лига не считается профессиональной
А что случилось ? Почему так ? )))
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OldRedWhite
Ответ Очки Дани Алвеса
А в чем суть-то тогда? Вы ж боролись с этим скучным полупрофессиональным футболом 2-3 дивизионов, а теперь желаете туда заявиться. Это зачем?
Суть в том , что для этого нужен другой , правильный Миллер !
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Новый Орлеан
Ответ Домоседов
А зачем, играть на огородах в Орехово-Зуево и в Дзержинске? Плюс продажное судейство, договорняки и админресурс, вам это надо? Сидите в своей Медиалиге и делайте лучше её, вы на ней больше заработаете, за вторую лигу никто денег не даст
Ну может чтобы продраться на самую вершину? Это пока они - медиаклубы. А там - жизнь покажет.
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