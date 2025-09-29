Камил Гаджиев: «Слышал про турнир формата Кингс Лиги от Осипова. Fight Nights хотели бы туда»

Камил Гаджиев рассказал о возможном турнире WINLINE Медиалиги в формате 8х8.

«Вопрос о закрытии Fight Nights не стоит. Я могу сказать, что команда остается, встретимся в мае. Но что-то нужно делать до мая. И это зависит не от нас, а от лиги.

Жду развлечений для медиакоманд на зиму. Я слышал про турнир формата Кингс Лиги от Осипова , хотелось бы туда. Fight Nights было бы интересно туда залететь. Слышал, что он будет зимой», – сказал президент Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Fight Nights вылетел из Кубка Лиги во втором раунде дивизиона претендентов, проиграв по сумме двух матчей СКА (3:4).