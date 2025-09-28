  • Спортс
Генич о Маврине: «Барко не бьют что ли? Бьют, но он встает и бежит. А Вася постоянно лежит. Поэтому я и сказал, что его били, бьют и будут бить»

Константин Генич объяснил сытчку с игроком «Амкала» Василием Мавриным.

Комментатор спорил с Мавриным после матча третьго раунда дивизиона претендентов WINLINE Кубка Лиги, в котором «Амкал» выбил «Матч ТВ» (0:1). Василий был недоволен словами Генича о том, что его будут «####### по ногам».

«Бьют тех, кто самый опасный, кто больше всего с мячом. Сколько игроков в РПЛ бьют? Барко не бьют что ли? Бьют, но он встает и бежит. А Вася постоянно лежит. Это футбольная хитрость, так как он постоянно видит, что соперник давит, ложится, а арбитр останавливает игру. Пауза выбивает из ритма.

Вася так неоднократно делал и сегодня демонстрировал то же самое. Поэтому я и сказал, что его били, бьют и будут бить. У него низкий центр тяжести, и, когда он прикрывает мяч, его легко можно ударить по ногам.

Это абсолютно игровые эпизоды. Это был игровой момент, когда ему ударили по колену, так получилось. Меня раздражало, когда он садился. Поэтому я кричал и сделал пару шагов на поле. А он мне начал отвечать.

При всем уважении, я гораздо старше Васи, и я не того уровня человек, чтобы опускаться на такой уровень обсуждения и выяснения, кто прав, а кто виноват», – сказал комментатор «Матч ТВ» и руководитель медиафутбольной командны телеканала в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
