Станос о ФК «Деньги»: «Было 3 футболиста в аренде: Тига, Акоп из FN и Вася Маврин, остальные – нет»

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Станос высказался об арендованных футболистах ФК «Деньги» на BetBoom МКС-2023.

Перед турниром «Деньги» подписали сразу 6 новых игроков: Виталий Дьяков, Арсений Логашов, Георгий Тигиев, Арсен Акопов, Василий Маврин и Денис-Давид Вашакидзе.

«Перестройка? Мне это не нравится. Я спрашивал у Коли Осипова, по поводу разговоров, что у нас много арендованных. По факту было 3 футболиста в аренде: Тига, Акоп из FN и Вася Маврин, все остальные – нет.

Дьяк брался в команду, потому что у нас были травмированные ЦЗ. Мы не брал их ради того, чтобы арендовать, мы закрывали проблемные позиции. Мы не знали, что Тигиев сразу травмируется, но мы его тоже брали, как усиление на фланге.

У нас в МФЛ был новый тренер. Естественно, он набрал новых игроков. Каждый тренер подбирает состав под себя. Я сказал Сэму, чтобы подбирал игроков под свое видение игры. Это нормальная практика.

Тренер остается. Дьяк, Логаш. По поводу Тиги, мы перекинулись парой фраз с Камилом Гаджиевым. Они уже пусть между собой поговорят. В целом, Тигиева мы бы тоже оставили, несмотря на его травму. Попробовали бы его подорожниками, йодовой сеткой залечить.

С Васей Мавриным мы встретимся позже», – сообщил президент «Денег» в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

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