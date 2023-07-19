«Базар фильтровать надо. Говорил, что никогда в «Спартак» не уйдет, бабки насыпали – перешел». Тигиев о Медине

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Георгий Тигиев Хесус Медина Winline Медиалига ФК Деньги трансферы Медиафутбол

Георгий Тигиев раскритиковал Хесуса Медину за переход из ЦСКА в «Спартак».

«Сейчас всем плевать. Враги – не враги в футболе, эмблема – не эмблема. Он говорил, что никогда в «Спартак» не уйдет. Тут херак – ему бабки насыпали, и он перешел.

Для меня это непонятно и странно. Из ЦСКА в «Спартак» и обратно. Базар фильтровать надо. Надо было, надо и надо будет. Всегда. Для него деньги важнее. Он из латинской Америки.

Я не знаю, сколько ему предложил «Спартак», но у него зарплата стала в 3-4 раза больше. Не знаю, может, из-за конфликта с Федотовым ушел.

С одной стороны можно понять – семья, деньги, футбол, с другой – повторюсь, раньше хрен кто бы перешел. Да, были случаи единичные. Лично я не могу понять это. Я бы вряд ли согласился», – заявил защитник ФК «Деньги» и экс-игрок «Анжи», «Торпедо» и «Спартака».

20 комментариев

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Казанский парень
Ответ Семён Страшников
Так тебе никто и не предлагал из Спартака в ЦСКА перейти, чтобы ты согласился
Ну да, а из Анжи он за борщ и ромбик переходил играть
+30
-3
+27
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MyxaLoccoRocco
"Бабки насыпали - перешел" - заявил защитник ФК «Деньги»
+24
0
+24
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pavasaris
"Я бы ВРЯД ЛИ согласился")))
+14
-2
+12
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ART DK
Если бы перешел легионер, который успел стать легендой клуба (например Вагнер Лав или Промес ) то претензии понятны. Как понятны претензии к Марио Фернандесу сейчас. Но человек год отыграл в чужой стране, конфликтовал с тренером , а тут зарплату в два раза больше насыпали - надо ли от него ждать клубного патриотизма? Ему до фонаря ЦСКА или Спартак - лишь бы платили больше
+7
0
+7
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nmnackjbxkasbk
>заявил защитник ФК «Деньги»
+5
0
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Дмитрий Матросов
по понятиям раскидал)
с майами надо было так
+6
-2
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Семён Страшников
Так тебе никто и не предлагал из Спартака в ЦСКА перейти, чтобы ты согласился
+6
-3
+3
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MishaFCZ
Кто бы за базар говорил.
От Майами получил люлей
+1
0
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dimanchik179
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кто бы говорил))
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Жорег Борщофф
"раньше хрен кто бы перешел. Да, были случаи единичные." Типа сейчас на поток поставлено. Беда у этих людей с логикой.
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динамовец1923
Базар
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Спартак сила
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
ослабили цска
усиление для Спартака
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Александр Чидакин
Всё равно всё агенты решают. Агентскую мафию никто не отменял
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трахтенберг месть коней
в 3-4 раза это откуда он взял? уже писали, что лям с небольшим у него зп
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Юрий Кузнецов
Вот это гопник, ух
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savik-A.M.
защитник ФК "Деньги " против денег )
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Виталик Украинский
Ответ Жорег Борщофф
"раньше хрен кто бы перешел. Да, были случаи единичные." Типа сейчас на поток поставлено. Беда у этих людей с логикой.
Это тот "патриот клуба", мама которого его долги оплачивала.
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