«Базар фильтровать надо. Говорил, что никогда в «Спартак» не уйдет, бабки насыпали – перешел». Тигиев о Медине

Георгий Тигиев раскритиковал Хесуса Медину за переход из ЦСКА в «Спартак».

«Сейчас всем плевать. Враги – не враги в футболе, эмблема – не эмблема. Он говорил, что никогда в « » не уйдет. Тут херак – ему бабки насыпали, и он перешел.

Для меня это непонятно и странно. Из ЦСКА в «Спартак» и обратно. Базар фильтровать надо. Надо было, надо и надо будет. Всегда. Для него деньги важнее. Он из латинской Америки.

Я не знаю, сколько ему предложил «Спартак», но у него зарплата стала в 3-4 раза больше. Не знаю, может, из-за конфликта с Федотовым ушел.

С одной стороны можно понять – семья, деньги, футбол, с другой – повторюсь, раньше хрен кто бы перешел. Да, были случаи единичные. Лично я не могу понять это. Я бы вряд ли согласился», – заявил защитник ФК « » и экс-игрок «Анжи», «Торпедо» и «Спартака».