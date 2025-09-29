Имай: «Блин, нифига себе, два забил – оба с левой. Никогда не было такого»

Имай удвилен, что забил два гола в WINLINE Кубке Лиги левой ногой.

Рабочая нога капитана «Амкала» – правая.

«Когда забил, сам подумал: «Блин, нифига себе, два забил – оба с левой. Никогда не было такого».

Это стечение обстоятельств, оказался в нужное время в нужном месте. Это радует, потому что много работаю. Не только с командой но и индивидуально», – рассказал защитник «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Амкал» в 1/8 финала Кубка Лиги выбил «Матч ТВ» (1:0). Единственный гол забил Имай.

До этого Имай забил в групповом этапе Кубка «Альфа-Банке» (3:1).

В четвертьфинале «Амкал» сыграет с Lit Energy.

Видео: WINLINE Кубок Лиги