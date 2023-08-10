Гендиректор «Динамо» Пивоваров о матче с 2Drots: «В состав попадут те, кого не вызовут в сборные»

Теги премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва Московский Кубок Селебрити 2Drots Павел Пивоваров Медиафутбол

Павел Пивоваров высказался о предстоящем матче 2Drots с «Динамо».

Напомним, «дроты» как победители BetBoom МКС-2023 осенью сыграют с московским клубом.

«Практически определили дату матча «Динамо» с 2Drots. Согласовываем вопрос с трансляцией. В ближайшее время мы сообщим дату.

Правила? Это будет футбольный матч с победителем МКС 2Drots. МКС игрался по обычным правилам. С форматом шоу мы определимся. Он будет развлекательный.

Скорее всего, матч будет в паузу для игр сборных. Состав «Динамо» будет состоять из тех, кого не вызовут в национальные сборные», – генеральный директор «Динамо».

2Drots одержали победу над «БроукБойз» (2:1) в финале МКС-2023.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Redwhite heart
То есть все
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
Полу медийный матч
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
матч будет интересным
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий