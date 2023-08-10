Гендиректор «Динамо» Пивоваров о матче с 2Drots: «В состав попадут те, кого не вызовут в сборные»

Павел Пивоваров высказался о предстоящем матче 2Drots с «Динамо».

Напомним, «дроты» как победители BetBoom МКС-2023 осенью сыграют с московским клубом.

«Практически определили дату матча «Динамо» с 2Drots. Согласовываем вопрос с трансляцией. В ближайшее время мы сообщим дату.

Правила? Это будет футбольный матч с победителем МКС 2Drots. МКС игрался по обычным правилам. С форматом шоу мы определимся. Он будет развлекательный.

Скорее всего, матч будет в паузу для игр сборных. Состав «Динамо» будет состоять из тех, кого не вызовут в национальные сборные», – генеральный директор «Динамо».

2Drots одержали победу над «БроукБойз» (2:1) в финале МКС-2023.

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