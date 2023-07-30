«Не уверен, что если будет на ютубе идти матч «Краснодара», то его посмотрят 80 тысяч человек в онлайне». Президенты 2Drots Жека и Некит о популярности команды

Евгений Бабенко и Никита Панасюк высказались о том, что 2Drots популярнее команд РПЛ.

Василий (ведущий): «Вы недавно говорили, что вы третья команда по популярности в России после «Зенита» и «Спартака». «Локомотив», «Краснодар» и «Динамо» менее популярные команды в России?»

Некит 2Drots: «Я оцениваю по тому, сколько смотрят наши матчи. Я не уверен, что если будет на ютубе идти матч «Краснодара», то его посмотрят 80 тысяч человек в онлайне».

Жека 2Drots: «Приведем ли мы столько же людей на трибуны, сколько, например, «Динамо» – конечно, не приведем. Но знает ли нас большее количество людей, чем знает «Динамо» – возможно, знает. Мы не можем это оценить, но на канале 2Drots скоро будет 1 миллиард просмотров.

Например, возьмешь парнишку, за кого он будет болеть? За 2Drots или «Локо»? Мне кажется, что он выберет 2D, потому что мы ему ближе. Он будет смотреть наши ролики и проникаться нами».

Президент 2Drots Некит: «Мы – четвертые по числу болельщиков после «Зенита», «Спартака» и ЦСКА»