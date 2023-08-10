Гендиректор «Динамо» оценил вероятность ухода Захаряна: «50 на 50. Рассматриваем предложения»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Арсен Захарян Павел Пивоваров Футбол

Гендиректор «Динамо» оценил вероятность ухода Арсена Захаряна из московского клуба.

Сообщалось, что хавбек интересен «Сосьедаду» и «Аяксу».

— Будете ли рассматривать предложения по Арсену?

— Рассматривать будем, конечно. Мы их рассматриваем. Такие дела не нуждаются в публичной огласке.

Какова вероятность его ухода? 50 на 50, – сказал Павел Пивоваров.

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2 комментария

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Игорь Пичугин
Ну после вчерашнего победного года, думаю надо как минимум 30лямов€ просить,
+3
0
+3
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Алексей Поляков
Ну впринципе 50%, или уйдет или нет.
0
0
0
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