Гендиректор «Динамо» оценил вероятность ухода Захаряна: «50 на 50. Рассматриваем предложения»

Гендиректор «Динамо» оценил вероятность ухода Арсена Захаряна из московского клуба.

Сообщалось, что хавбек интересен «Сосьедаду» и «Аяксу».

— Будете ли рассматривать предложения по ?

— Рассматривать будем, конечно. Мы их рассматриваем. Такие дела не нуждаются в публичной огласке.

Какова вероятность его ухода? 50 на 50, – сказал .

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