Гендиректор «Динамо» об уходе Норманна из-за дронов: «Матиас жил возле Москва-Сити, но от релокации отказался. Вся ситуация – лишь предлог, чтобы уйти бесплатно»

В «Динамо» считают, что Матиас Норманн воспользовался инцидентом с дронами в Москва-Сити.

Сообщалось, что Норманн думал о разрыве контрактов с «Динамо» и «Ростовом», считая, что обстановка в России резко ухудшилась за последний месяц. Позже гендиректор бело-голубых Павел Пивоваров подтвердил, что Норманн покинул Россию, расторгнув контракты в одностороннем порядке, и заявил о намерении судиться с норвежским полузащитником.

«Норманн жил недалеко от Москва-Сити, но это был его выбор. Клуб предложил ему релокацию, но он отказался.

Он нам не помогал в последних матчах, контракт у него заканчивается на следующей неделе. В любом случае и мы, и «Ростов» будем отстаивать свои интересы.

Он попрощался со всеми на базе, сказал, что увидимся завтра, и мы получили письмо о расторжении. Мы убеждены в том, что эта вся ситуация лишь предлог для того, чтобы уйти бесплатно», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Норманн выступал за «Динамо» на правах аренды из «Ростова». Срок соглашения должен был истечь в конце лета.

Со статистикой 27-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

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