Гендиректор «Динамо» об уходе Норманна из-за дронов: «Матиас жил возле Москва-Сити, но от релокации отказался. Вся ситуация – лишь предлог, чтобы уйти бесплатно»

Теги Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Матиас Норманн Чемпионат.com Павел Пивоваров Футбол

В «Динамо» считают, что Матиас Норманн воспользовался инцидентом с дронами в Москва-Сити.

Сообщалось, что Норманн думал о разрыве контрактов с «Динамо» и «Ростовом», считая, что обстановка в России резко ухудшилась за последний месяц. Позже гендиректор бело-голубых Павел Пивоваров подтвердил, что Норманн покинул Россию, расторгнув контракты в одностороннем порядке, и заявил о намерении судиться с норвежским полузащитником.

«Норманн жил недалеко от Москва-Сити, но это был его выбор. Клуб предложил ему релокацию, но он отказался.

Он нам не помогал в последних матчах, контракт у него заканчивается на следующей неделе. В любом случае и мы, и «Ростов» будем отстаивать свои интересы.

Он попрощался со всеми на базе, сказал, что увидимся завтра, и мы получили письмо о расторжении. Мы убеждены в том, что эта вся ситуация лишь предлог для того, чтобы уйти бесплатно», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Норманн выступал за «Динамо» на правах аренды из «Ростова». Срок соглашения должен был истечь в конце лета.

Со статистикой 27-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий

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Monksi Murkin
Зачем было возвращать игрока ,который не хочет играть в России,ему тут не нравится и он хочет уйти.Динамо сами виноваты раз такие идиоты.
+25
-6
+19
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Артём Стёпин
в смысле отказался? похоже, как раз релокацию-то он и выбрал.
+21
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+18
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Redwhite heart
Ну если человек жил рядом и видел всю эту дичь своими глазами,почему он не должен думать о своей безопасности и безопасности своей семьи.Любой европейский суд даст понюхать вам шляпу и как понимаете шляпу не Боярского.Деду спасибо скажите за то что развязал всё это
+30
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Кан и Баллак сидят в баре
Норманну просто сообщили, что Москва-сити и округа близлежащая- охраняются сильнее, чем Ростов и очень многого остального там. Более интересно, в какой суд жалобу отправят)
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bilbiveter
Я один не понимаю, почему вообще Динамо с ним возится, раз у него через 10 дней заканчивается аренда? Это уже дело Ростова же
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Monksi Murkin
Ответ Великий Алонсо
Жаль, что Норманн ушёл, самый секси был в РПЛ
Тебе все равно с ним ничего не святило,не расстраивайся.
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Валера Синюков
Ответ Monksi Murkin
Зачем было возвращать игрока ,который не хочет играть в России,ему тут не нравится и он хочет уйти.Динамо сами виноваты раз такие идиоты.
все эти вопросы надо адресовать господину Бувачу!
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Поклонник Бышовца
Ответ Monksi Murkin
Зачем было возвращать игрока ,который не хочет играть в России,ему тут не нравится и он хочет уйти.Динамо сами виноваты раз такие идиоты.
хотел, а сейчас уже 10 дней до конца контракта осталось
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Крыло советов
Возможно, ему не понравились задние Москва-сити
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1923Perez
Норманн слабак. не нужен
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Spartakus1984
Норвежская трусишка,а говорили,что игрок боец и т.д
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валя_стакан
Дронманн ушел это скорее плюс для Динамо
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