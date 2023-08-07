Директор «Динамо» о Захаряне: «У Арсена мышечная травма, заднюю потянул. Не думаю, что он выбыл надолго»

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Динамо Москва ТАСС Здоровье Арсен Захарян Павел Пивоваров Футбол

Гендиректор «Динамо» заявил, что Арсен Захарян получил мышечную травму в матче с «Зенитом».

В 3-м туре Мир РПЛ «Динамо» на выезде одержало победу над «Зенитом» со счетом 3:2. Захарян был заменен на 35-й минуте встречи.

«У Арсена мышечная травма, заднюю потянул. Посмотрим – не думаю, что он выбыл надолго. Врачи оценят его состояние в Москве.

Естественно, у нас очень много предложений по Арсену, мы находимся в переговорах со многими клубами. Детали переговоров, конечно, не комментируем. Будем информировать всех по факту совершения сделок, как это обычно у нас и происходит.

Есть ли страх, что после наших отказов другие клубы не захотят приобретать Захаряна? Мы делаем свою работу, руководствуясь исключительно интересами клуба «Динамо», и осознанно принимаем те или иные решения», – сказал Павел Пивоваров.

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2 комментария

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Здоровья Арсену!
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Что-то арсенчик как то скисает все больше и больше.
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