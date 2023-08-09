«Это даже смешно звучит: «Доказать что-то «Текстильщику». Хавбек «Амкала» Катрич о матче в Кубке

Анатолий Катрич высказался о предстоящем матче с «Текстильщиком» в Фонбет Кубке России.

Полузащитник « » выступал за команду из Иваново с января 2021-го, но уже в апреле того года получил разрыв передней крестообразной связки и покинул клуб.

«Особый настрой на «Текстильщик»? Нет, никакого настроя нет. Я всего 3 игры провел за них. Порвал кресты и уехал домой. Я там даже никого не помню.

Доказать что-то? Нет, это даже смешно выглядит и звучит: «Доказать что-то «Текстильщику». Буду ли праздновать, если забью? Ясен ###», – сказал Катрич.

В 1-рауде Пути регионов «Амкал» обыграл ногинское «Знамя» (3:2) и в следующей стадии сыграет с ивановским «Текстильщиком».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER