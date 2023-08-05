Хавбек «Амкала» Маричев о голе в Кубке: «В таких случаях надо просто попасть в створ»
Евгений Маричев высказался о забитом мяче в Фонбет Кубке России.
Полузащитник «Амкала» забил гол в ворота «Знамя Ногинск» (3:2).
«Мяч удачно катился мне навстречу. В таких случаях надо просто попасть в створ. А забьешь гол или нет – это уже воля случая.
Так получилось, что я достаточно здорово пробил. Думаю, тяжело было вратарю что-то сделать», – рассказал Маричев.
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
Комментарии