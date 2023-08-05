Хавбек «Амкала» Маричев о голе в Кубке: «В таких случаях надо просто попасть в створ»

Евгений Маричев высказался о забитом мяче в Фонбет Кубке России.

Полузащитник « » забил гол в ворота «Знамя Ногинск» (3:2).

«Мяч удачно катился мне навстречу. В таких случаях надо просто попасть в створ. А забьешь гол или нет – это уже воля случая.

Так получилось, что я достаточно здорово пробил. Думаю, тяжело было вратарю что-то сделать», – рассказал Маричев.

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