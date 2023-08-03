Сафонов попросил тренера вратарей «Амкала» Спирякова поругать голкипера клуба Мухина: «Что он кулаки-то ставит?»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Текстильщик Вторая лига Краснодар Владимир Мухин Матвей Сафонов Амкал Знамя Ногинск Евгений Спиряков Медиафутбол

Матвей Сафонов отреагировал на второй пропущенный гол «Амкала» в матче против «Знамени».

«Второй пропущенный гол – мы сами ничего не поняли. Муха говорил, что, возможно, рикошет, или он сам его как-то перелетел. Дома посмотрели повтор, все равно не понимаем. Странный гол.

Мне Матвей Сафонов сегодня написал, сказал, чтобы я поругал немного Муху, сказал: «Что он кулаки-то ставит?»

Я Мухе сразу показал, обсудили, с Мотей еще посмеялись. В общем, классно, что нас смотрит вратарь сборной России», – сказал тренер вратарей «Амкала».

«Амкал» обыграл ногинское «Знамя» (3:2) и в следующей стадии сыграет с ивановским «Текстильщиком».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мотя сам в косяках по горло , а других учит
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий