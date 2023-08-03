Сафонов попросил тренера вратарей «Амкала» Спирякова поругать голкипера клуба Мухина: «Что он кулаки-то ставит?»
Матвей Сафонов отреагировал на второй пропущенный гол «Амкала» в матче против «Знамени».
«Второй пропущенный гол – мы сами ничего не поняли. Муха говорил, что, возможно, рикошет, или он сам его как-то перелетел. Дома посмотрели повтор, все равно не понимаем. Странный гол.
Мне Матвей Сафонов сегодня написал, сказал, чтобы я поругал немного Муху, сказал: «Что он кулаки-то ставит?»
Я Мухе сразу показал, обсудили, с Мотей еще посмеялись. В общем, классно, что нас смотрит вратарь сборной России», – сказал тренер вратарей «Амкала».
«Амкал» обыграл ногинское «Знамя» (3:2) и в следующей стадии сыграет с ивановским «Текстильщиком».
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