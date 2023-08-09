В Казахстане пройдет международный турнир среди сборных медийных личностей

Теги Дидар Сыдыкбек SD Family 1XBET Media Football League Медиафутбол

Дидар Сыдыкбек планирует провести международные турниры в Казахстане.

«Это новый вызов для нашей организации, новый проект. Ориентировочно в ноябре-декабре мы планируем провести международный турнир среди сборных медийных личностей.

Это крутая тема. Все блогеры всего мира соберутся на футбольном поле. Круто, что это будет в Казахстане. После этого в январе пройдет международный турнир среди клубов.

Очень рад, что Казахстан – площадка развития медиафутбола и международного футбола. Мы открыты к предложениям. Давайте готовиться к крутой истории», – сообщил президент SD Family и организатор медиафутбольных турниров в Казахстане.

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