SD Family сыграет в четвертом сезоне Winline Медиалиги

SD Family примет участие в четвертом сезоне Winline Медиалиги.

Президент SD Дидар Сыдыкбек сообщил о разговоре с , на котором была достигнута договоренность об участии команды в МФЛ-4.

Не так давно президент утверждал, что хотел бы вернуться команду из Казахстана в турнир.

– участник 1-го и 2-го сезонов Медиалиги в России, на 3-й сезон команда не была приглашена.

Также SD – победитель турнира 1XBET Media Football League в Казахстане.