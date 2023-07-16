SD Family сыграет в четвертом сезоне Winline Медиалиги

Теги Дидар Сыдыкбек Winline Медиалига SD Family Николай Осипов 1XBET Media Football League Медиафутбол

SD Family примет участие в четвертом сезоне Winline Медиалиги.

Президент SD Дидар Сыдыкбек сообщил о разговоре с Николаем Осиповым, на котором была достигнута договоренность об участии команды в МФЛ-4.

Не так давно президент Медиалиги утверждал, что хотел бы вернуться команду из Казахстана в турнир.

SD Family – участник 1-го и 2-го сезонов Медиалиги в России, на 3-й сезон команда не была приглашена.

Также SD – победитель турнира 1XBET Media Football League в Казахстане.

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