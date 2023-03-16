Дидар: «Я соберу казахстанскую сборную МФЛ и сборную МФЛ U21, чего бы мне это ни стоило»

Дидар готов за свой счет собрать сборные МФЛ Казахстана для матчей против сборных российской Медиалиги.

«Я получил одобрение и от Николая Осипова (президент Winline Медиалиги – Sports.ru), и от Дмитрия Кортавы (технический директор Winline Медиалиги – Sports.ru), что они готовы устроить матчи сборных.

Сейчас чего бы это ни стоило, я потрачу свои собственные средства, но соберу сборные МФЛ Казахстана U21 и основную, подготовлю и найду им тренерский штаб. Давайте уже обсуждать даты примерные», – сказал президент SD Family.

Дидар предложил Осипову провести матч между сборными Медиалиги Казахстана и России