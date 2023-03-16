Дидар: «Я соберу казахстанскую сборную МФЛ и сборную МФЛ U21, чего бы мне это ни стоило»

Теги Дмитрий Кортава Дидар Сыдыкбек Winline Медиалига SD Family Николай Осипов 1XBET Media Football League Сборная Медиалиги Медиафутбол

Дидар готов за свой счет собрать сборные МФЛ Казахстана для матчей против сборных российской Медиалиги.

«Я получил одобрение и от Николая Осипова (президент Winline Медиалиги – Sports.ru), и от Дмитрия Кортавы (технический директор Winline Медиалиги – Sports.ru), что они готовы устроить матчи сборных.

Сейчас чего бы это ни стоило, я потрачу свои собственные средства, но соберу сборные МФЛ Казахстана U21 и основную, подготовлю и найду им тренерский штаб. Давайте уже обсуждать даты примерные», – сказал президент SD Family.

Дидар предложил Осипову провести матч между сборными Медиалиги Казахстана и России

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