«Приехали убить нас – пускай убивают. Потом просто на турнир 1XBET MFL никто не приедет из-за такого судейства». Ярош об арбитрах в матче с SD

Александр Ярош высказался о судействе в матче – (1:1, 3:5 в серии пенальти).

– Что скажете по матчу?

– Приехали убить нас – пускай убивают. Потом к ним просто на турнир никто не приедет из-за такого судейства. Я, конечно, понимаю, что они дома хотят выиграть, но выигрывать надо по спортивному принципу, а не просить помощи у судей.

– Какие именно моменты вам не понравились?

– Мне не нравятся моменты, что наши игроки не могут себе позволить ругнуться матом, но Дидар (Сыдыкбек) ходит и на все поле орет матом, еще некоторые футболисты SD тоже – им за это не дают желтую, а наших сразу садят на желтую. Это мне не понятно.

– Если бы вы вышли в финал с кем бы вы хотели встретиться?

– 2Drots!

– Будете ли вы переживать?

– Знаешь, это палка на двух концах. 2Drots – это моя семья, а ребята Fight Nights меня очень хорошо приняли, помогли мне венуть веру в себя, потому что я потерялся в 2D на банке.

– А если забьете 2D будете праздновать?

– Нет!

– Нет ли сомнений, что вы не выйдете против них на поле?

– Я выйду 100%. Здесь просто такая игра, что трудно что-то менять. У нас меняются только нападающие и максимум крайки, я только набираю форму и если я вижу, что нет смысла выходить, так как я более атакующий игрок, а надо будет сесть в оборону, то, конечно, нужно выпускать оборонительных игроков, – сказал хавбек Fight Nights в беседе с корреспондентом Sports.ru.

FN обыграли SD (1:1, 3:5 в серии пенальти) в 1/2 финала 1XBET Media Football League.

Однако Александр получил прямую красную карточку за разговоры с арбитром.