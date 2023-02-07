«Здесь у нас худшие условия против лучших условий – улетаю с этого турнира». Райзен об организации 1XBET MFL

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Президент «БроукБойз» Райзен рассказал, почему попросил перенести тренировку команды на более раннее время перед полуфинальным матчем против 2Drots в 1XBET Media Football League.

«Мне Некит [президент 2Drots – прим. Sports.ru] набрал и сказал, что я шантажирую кого-то, что я запишу ролик, если нам не перенесут время тренировки. Я позвонил Дидару (президент SD Family – прим. Sports.ru) и сказал, чтобы нам поставили время тренировки на время 2Drots – все. Потому что мы играем в самое хреновое время, и у нас меньше всего времени на восстановление.

Если вы пошли навстречу им и создали комфортные условия – предоставьте и нам такие условия. Я видел пацанов из 2D в ТЦ – им вообще без разницы, когда тренироваться, хоть вечером, хоть утром, потому что у них нормально времени прошло для восстановления.

А для нас это важно, потому что мы должны дать нагрузку, привести мышцы хоть в какой-то тонус. Кто-то может сказать, что это отговорки – мы будем играть против 2Drots на победу. 

А я не хочу, улетаю с этого турнира. Спортивный принцип – это когда все в равных условиях. Здесь у нас худшие условия против лучших условий, это даже не усредненный вариант. Это не нормально», – заявил Райзен.

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