«Есть предложение от ЮФЛ Казахстана для нашей молодежки – поедем двумя командами». Осипов о возможном матче сборной МФЛ в Казахстане

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов высказался о предложении президента SD Family Дидара Сыдыкбека о матче сборной МФЛ в Казахстане.

«Дида молодец, очень крутая идея. Мы обязательно съездим в Казахстан. Я думаю, что это будет после окончания сезона лиги, тем более, у нас есть предложение от ЮФЛ Казахстана для нашей молодежки. Поедем туда двумя командами, как хотим поехать и в Минск.

По поводу проблем на турнире в Астане: Пробелы в турнире – это неотъемлемая часть людей, которые что-то делают. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Если у Диды что-то не получилось, то в этом нет ничего страшного. Это была проба пера, тем более – организованная в короткие сроки. Я думаю, что следующие сезоны под его руководством будут более организованные и для болельщиков, и для участников», – сказал Осипов.

Дидар предложил Осипову провести матч между сборными Медиалиги Казахстана и России