Друг Малкома Лопес о хавбеке: «Его история в России еще не закончена. Через 3 года он может вернуться»
Друг Малкома Лоран Лопес Де Матос считает, что экс-игрок «Зенита» может вернуться в Россию.
– Несколько месяцев назад ваш друг оформил российский паспорт. Сказал в интервью, что это огромная честь. И почти сразу уехал в другую страну...
– Малком действительно хотел получить паспорт РФ. Когда это произошло, прямо светился от счастья. А дальше ему предложили огромный контракт в Саудовской Аравии.
В данной ситуации ни он, ни «Зенит» не могли сказать «нет». Если бы не вариант с «Аль-Хилалем», Малком бы точно остался.
Считаю, его история в России еще не закончена. Через три года он спокойно может вернуться, – сказал полузащитник медиафутбольного клуба GOATS.
«Аль-Хилаль» приобрел Малкома за 60 млн евро.
Малком прощается с Россией. Письмо читателям Sports.ru
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