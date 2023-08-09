Друг Малкома Лопес о хавбеке: «Его история в России еще не закончена. Через 3 года он может вернуться»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Спорт-Экспресс Winline Медиалига GOATS Лоран Лопес Медиафутбол

Друг Малкома Лоран Лопес Де Матос считает, что экс-игрок «Зенита» может вернуться в Россию.

– Несколько месяцев назад ваш друг оформил российский паспорт. Сказал в интервью, что это огромная честь. И почти сразу уехал в другую страну...

– Малком действительно хотел получить паспорт РФ. Когда это произошло, прямо светился от счастья. А дальше ему предложили огромный контракт в Саудовской Аравии.

В данной ситуации ни он, ни «Зенит» не могли сказать «нет». Если бы не вариант с «Аль-Хилалем», Малком бы точно остался.

Считаю, его история в России еще не закончена. Через три года он спокойно может вернуться, – сказал полузащитник медиафутбольного клуба GOATS.

«Аль-Хилаль» приобрел Малкома за 60 млн евро.

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8 комментариев

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munhin
Всегда будем рады! )
+5
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Лёшик07
А насколько лет он контракт подписал?)
+4
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Dark.Babysitter
Ответ Лёшик07
А насколько лет он контракт подписал?)
до 2026
+4
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Сергей Сотников
А может и не вернуться... такая вот история
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Ninjah
Звучит, как угроза)
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"может"
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KTK
В Спартак, добавил Лопес 😬
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