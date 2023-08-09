Друг Малкома Лопес о хавбеке: «Его история в России еще не закончена. Через 3 года он может вернуться»

Друг Малкома Лоран Лопес Де Матос считает, что экс-игрок «Зенита» может вернуться в Россию.

– Несколько месяцев назад ваш друг оформил российский паспорт. Сказал в интервью, что это огромная честь. И почти сразу уехал в другую страну...

– Малком действительно хотел получить паспорт РФ. Когда это произошло, прямо светился от счастья. А дальше ему предложили огромный контракт в Саудовской Аравии.

В данной ситуации ни он, ни «Зенит» не могли сказать «нет». Если бы не вариант с «Аль-Хилалем», Малком бы точно остался.

Считаю, его история в России еще не закончена. Через три года он спокойно может вернуться, – сказал полузащитник медиафутбольного клуба .

«Аль-Хилаль» приобрел Малкома за 60 млн евро.

Малком прощается с Россией. Письмо читателям Sports.ru

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