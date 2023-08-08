«Дзюба поиграет в РПЛ еще 2 года, потом перейдет в медиафутбол». Друг Малкома Лопес об Артеме

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Малком Спорт-Экспресс Winline Медиалига GOATS Лоран Лопес Медиафутбол

Друг Малкома Лоран Лопес Де Матос рассказал, когда ждать Артема Дзюбу в медийном футболе.

«Игрок-то крутой. Знаю его, потому что Малком с ним пересекался. 

У Артема хорошая статистика в матчах за «Зенит», сейчас неплохо выглядит в «Локо». 

Думаю, еще года два Дзюба поиграет в РПЛ. А потом продолжит карьеру в медийном футболе», – сказал полузащитник медиафутбольного клуба GOATS.

В конце июля появилась информация, что Дзюба вместе с Леонидом Слуцким создадут свой медиафутбольный клуб. Однако их участие в следующем сезоне Winline Медиалиги маловероятно.

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8 комментариев

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Медиалига это вообще прям лига для Дзюбы
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Такими темпами можно и в Pornhub уйти
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Это не Бразилия,тут на два года вперёд не запланируем.
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⚡️Открыт новый персонаж – друг Малкома⚡️
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Дзюба не играет,Дзюба это столб . Попадут в него или нет ещё тот вопрос. И куда отскочит неизвестно. То ли в ворота,то ли в Орзул.
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