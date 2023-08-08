«Дзюба поиграет в РПЛ еще 2 года, потом перейдет в медиафутбол». Друг Малкома Лопес об Артеме

Друг Малкома Лоран Лопес Де Матос рассказал, когда ждать Артема Дзюбу в медийном футболе.

«Игрок-то крутой. Знаю его, потому что с ним пересекался.

У Артема хорошая статистика в матчах за « », сейчас неплохо выглядит в « ».

Думаю, еще года два Дзюба поиграет в . А потом продолжит карьеру в медийном футболе», – сказал полузащитник медиафутбольного клуба .

В конце июля появилась информация, что вместе с Леонидом Слуцким создадут свой медиафутбольный клуб. Однако их участие в следующем сезоне маловероятно.