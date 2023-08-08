«Дзюба поиграет в РПЛ еще 2 года, потом перейдет в медиафутбол». Друг Малкома Лопес об Артеме
Друг Малкома Лоран Лопес Де Матос рассказал, когда ждать Артема Дзюбу в медийном футболе.
«Игрок-то крутой. Знаю его, потому что Малком с ним пересекался.
У Артема хорошая статистика в матчах за «Зенит», сейчас неплохо выглядит в «Локо».
Думаю, еще года два Дзюба поиграет в РПЛ. А потом продолжит карьеру в медийном футболе», – сказал полузащитник медиафутбольного клуба GOATS.
В конце июля появилась информация, что Дзюба вместе с Леонидом Слуцким создадут свой медиафутбольный клуб. Однако их участие в следующем сезоне Winline Медиалиги маловероятно.
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