Медведев о Малкоме: «Игрок, приобретенный «Зенитом» за 40 млн евро, реализован за 60 млн»
Александр Медведев подтвердил переход Малкома в «Аль-Хилаль» за 60 млн евро.
Сегодня «Зенит» официально объявил о переходе Малкома в «Аль‑Хилаль». Бразилец выступал за «Зенит» с лета 2019 года.
«Трансфер Малкома состоялся, все предварительные условия для вступления соглашения в силу клубом «Аль‑Хиляль» выполнены.
Таким образом, игрок, приобретенный «Зенитом» за 40 миллионов евро, реализован за 60 миллионов евро», — сказал председатель правления «Зенита».
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2. Подписной бонус и агентские - 10 млн.
3. З/п за 4 года: 26 млн. евро.
4. % Барсе - 4 млн. евро.
5. Продажа за 60 млн. евро.
Итого: минус 20 Миллионов.
Но Медведев будет рассказывать о гениальности, а еще премию себе выпишет за это.
Ну у нас в целом гос. компании все так работают.
Тут ничего нового не произошло.
Могли же купить гуся какого-нибудь за 18, продать за 3 и ничего не выиграть.
Но пока не научимся торговать, как Бенфика, Аякс, Спортинг, Саутгемптон, говорить даже о удачных продажах не стоит.