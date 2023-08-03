Медведев о Малкоме: «Игрок, приобретенный «Зенитом» за 40 млн евро, реализован за 60 млн»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Матч ТВ Футбол

Александр Медведев подтвердил переход Малкома в «Аль-Хилаль» за 60 млн евро.

Сегодня «Зенит» официально объявил о переходе Малкома в «Аль‑Хилаль». Бразилец выступал за «Зенит» с лета 2019 года.

«Трансфер Малкома состоялся, все предварительные условия для вступления соглашения в силу клубом «Аль‑Хиляль» выполнены.

Таким образом, игрок, приобретенный «Зенитом» за 40 миллионов евро, реализован за 60 миллионов евро», — сказал председатель правления «Зенита».

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35 комментариев

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"Реализован", серьëзно? Какой же он косноязычный, "культура" так и прëт)
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О том, что ему премий и зарплат и на лечение выписали денег ещё столько же, об этом упоминать не надо
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По Малкому молодцы, удачно словили момент. Но в целом прискорбно, что наш чемпионат гордится "случайными заработками" на 20 млн.евро. Вон Лейпциг, купил Гвардиола за 18 млн, а продал за 100. И что-то не слышно громких заявлений на этот счет - обычная рабочая история. А у нас любой случай, когда клуб что-то заработал сам, воспринимается как невероятное достижение и из ряда вон выходящее событие.
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Ответ rarog
как будто он не знает что правильная методика подсчёта-это когда учитываешь зарплату игрока-новое изобретение экспертов Спортса.
А Малком бесплатно играл?
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Кого лечит этот медвежонок?40+5 -это официальная часть,+ подъемные игроку за переход и оплата агентам,о которых умолчал этот персонаж+ ЗП игрока и бонусы,в итоге те же 60 и вернули что и потратили на него.гении менеджмента.
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Ответ Spartakus1984
Кого лечит этот медвежонок?40+5 -это официальная часть,+ подъемные игроку за переход и оплата агентам,о которых умолчал этот персонаж+ ЗП игрока и бонусы,в итоге те же 60 и вернули что и потратили на него.гении менеджмента.
Приведите 3 примера, со ссылками, про трансфер дороже покупки из любого другого клуба, где бы подсчитывали затраты на игрока в период между переходами.
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Ответ rarog
как будто он не знает что правильная методика подсчёта-это когда учитываешь зарплату игрока-новое изобретение экспертов Спортса.
Зп забрали газовыми баллонами
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1. Трансфер - 40 млн. евро
2. Подписной бонус и агентские - 10 млн.
3. З/п за 4 года: 26 млн. евро.
4. % Барсе - 4 млн. евро.
5. Продажа за 60 млн. евро.
Итого: минус 20 Миллионов.
Но Медведев будет рассказывать о гениальности, а еще премию себе выпишет за это.
Ну у нас в целом гос. компании все так работают.
Тут ничего нового не произошло.
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Ответ Spartakus1984
Кого лечит этот медвежонок?40+5 -это официальная часть,+ подъемные игроку за переход и оплата агентам,о которых умолчал этот персонаж+ ЗП игрока и бонусы,в итоге те же 60 и вернули что и потратили на него.гении менеджмента.
обеды бюджетные в столовке съеденные подсчитать забыл, брат, без них твоя математика только вводит честных работяг в заблуждение!
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Ну да. Зп+инфляция+бонусы. Минимум то на то и вышло.
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Тогда бакс был и евро не много ниже )? Неее ?
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Малкому удачи в дальнейшей карьере и спасибо за годы в Зените!
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как будто он не знает что правильная методика подсчёта-это когда учитываешь зарплату игрока-новое изобретение экспертов Спортса.
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Ответ Зайцев Руслан
тут не про спартак и его педрош, ты попутал
Ох… опять Спартак…😂
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Ответ Spartakus1984
Кого лечит этот медвежонок?40+5 -это официальная часть,+ подъемные игроку за переход и оплата агентам,о которых умолчал этот персонаж+ ЗП игрока и бонусы,в итоге те же 60 и вернули что и потратили на него.гении менеджмента.
Ну, оплату агентам и подъемные - допустим, можно, но зарплата сюда (в расчёт окупаемости перепродажи) точно входить не может - зарплата "отдалась" (т.е. окупилась) голами и голевыми передачами. В противном случае извольте эти голы каким-то образом приплюсовать в полученный итоговый доход. Или так, или так, иначе нелогично.
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Ответ Spartakus1984
Кого лечит этот медвежонок?40+5 -это официальная часть,+ подъемные игроку за переход и оплата агентам,о которых умолчал этот персонаж+ ЗП игрока и бонусы,в итоге те же 60 и вернули что и потратили на него.гении менеджмента.
"Вернули то же, что и потратили", выиграв несколько чемпионатов и получив по дороге от УЕФА десятки миллионов евро - великолепный результат для футбольного клуба.
Могли же купить гуся какого-нибудь за 18, продать за 3 и ничего не выиграть.
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Ответ Красная стрела
Ох… опять Спартак…😂
Говорю же нет, тут не про спартак, ты дверью ошибся. Попрлбуй глазами читать
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Ответ Pelerin
"Реализован", серьëзно? Какой же он косноязычный, "культура" так и прëт)
Типичный чиновничьий язык у нас в стране. Иногда складывается ощущение, что многие руководители, чиновники и депутаты вообще с другой планеты в плане использования русского языка.
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Пришёл игроком,ушёл гражданином!
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Это типа заработали 20млн.. а потратили 50млн....
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В плюс вышли, уже неплохо.
Но пока не научимся торговать, как Бенфика, Аякс, Спортинг, Саутгемптон, говорить даже о удачных продажах не стоит.
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Просто на один дикий клуб, нашелся ещё более дикий. Это вопрос не успеха, а безумия, которое творится в современном мире🤷‍♂️гордиться тут нечем.
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