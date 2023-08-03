Медведев о Малкоме: «Игрок, приобретенный «Зенитом» за 40 млн евро, реализован за 60 млн»

Александр Медведев подтвердил переход Малкома в «Аль-Хилаль» за 60 млн евро.

Сегодня «Зенит» официально объявил о переходе Малкома в «Аль‑Хилаль». Бразилец выступал за «Зенит» с лета 2019 года.

«Трансфер Малкома состоялся, все предварительные условия для вступления соглашения в силу клубом «Аль‑Хиляль» выполнены.

Таким образом, игрок, приобретенный «Зенитом» за 40 миллионов евро, реализован за 60 миллионов евро», — сказал председатель правления «Зенита».

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