Малком не приедет на матч «Зенит» – «Динамо», чтобы попрощаться с болельщиками

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Александр Медведев высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Футбол

Малком не приедет на матч «Зенит» – «Динамо», чтобы попрощаться с болельщиками.

Об этом сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

– Приедет ли Малком на матч с «Динамо», чтобы попрощаться с болельщиками?

– У него завтра игра. Не сможет, – сказал Медведев.

Ранее бразильский полузащитник перешел в саудовский «Аль-Хилаль» за 60 млн евро.

6 августа «Зенит» примет «Динамо» в 3-м туре Мир РПЛ.

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6 комментариев

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Затянулось что-то расставание., может пора двигаться дальше?
+6
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Причина уважительная, да и тем более он уже попрощался)
+2
-2
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Новость отдает дешёвым набросом ....
С болельщиками Малком уже попрощался
+3
-3
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Ответ UNAFFECTED
Прощаться с нагнанными бюджетниками и 🤡 на сцене кащунственно
сам не будь 🤡
+4
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