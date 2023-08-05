Малком не приедет на матч «Зенит» – «Динамо», чтобы попрощаться с болельщиками.

Об этом сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

– Приедет ли Малком на матч с «Динамо», чтобы попрощаться с болельщиками?

– У него завтра игра. Не сможет, – сказал Медведев.

Ранее бразильский полузащитник перешел в саудовский «Аль-Хилаль» за 60 млн евро.

6 августа «Зенит» примет «Динамо» в 3-м туре Мир РПЛ.

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