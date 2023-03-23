«Отпустил бы наших игроков только на матч в поддержку Финито». Эрик о сборной МФЛ

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Эрик поддерживает решение Жеки и Некита о нежелании отпускать игроков 2Drots в сборную МФЛ

– В сборной МФЛ вы не принимаете участие. Коля [Николай Осипов, президент Winline Медиалиги – прим. Sports.ru] говорит, что он недоволен этим. Что делать?

– Не принимать участие дальше.

– Ну, ты согласен с решением своего руководства?

– Согласен с решениями Жеки и Некита, но не во всех смыслах. Я бы отпустил наших игроков именно на матч в поддержу Финито. А в остальном – я поддерживаю все. Мы спокойно делаем просмотры на своих каналах и не хотим дарить их кому-то – не считаю, что это продвижение всего медиафутбола, – сказал хавбек 2Drots.

Финито – легендарный защитник «Амкала». В марте у 30-летнего футболиста был выявлен острый миелоидный лейкоз и ему требуется пересадка костного мозга.

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