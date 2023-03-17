Кир Воробьев собрал 100 тысяч рублей для Финито на благотворительном аукционе. У игрока «Амкала» выявлен лейкоз

Нападающий « » провел благотворительный аукцион в поддержку .

Все вырученные средства он перевел футболисту «Амкала», у которого выявили острый миелоидный лейкоз.

Лотами аукциона стали футболки клубов, за которые выступал Крап Холанд – выдуманный игрок, которым Финито проходил карьеру в FIFA 23.

В общей сложности Кир собрал 93 400 рублей. Он довел сумму до 100 тысяч и перевел Никите.

«Добил до круглой суммы от себя. Друзья, я сижу в слезах (не метафора, фо рил), ужасно гордый всеми, кто ответственно подошел к аукциону.

Какие же вы ########!

Отдельно хочу поблагодарить человека, который отказался от того, чтобы я ему отсылал футболки: мы с ним вместе решили, что обе тишки, которые он купил, мы отправим Никите в надежде, что пару выпусков после выздоровления он проведет в них.

У меня одни эмоции, слов нет вообще. Еще раз спасибо всем!» – написал Воробьев.

Финито поблагодарил всех за финансовую поддержку и пообещал, что в случае, если ему не потребуются все полученные средства, он пожертвует их в фонды помощи больным лейкозом.

Суммарно Финито задонатили уже 400 тысяч рублей. В настоящее время он проходит курс химиотерапии.