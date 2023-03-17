Кир Воробьев собрал 100 тысяч рублей для Финито на благотворительном аукционе. У игрока «Амкала» выявлен лейкоз
Нападающий «Эгриси» Кирилл Воробьев провел благотворительный аукцион в поддержку Финито.
Все вырученные средства он перевел футболисту «Амкала», у которого выявили острый миелоидный лейкоз.
Лотами аукциона стали футболки клубов, за которые выступал Крап Холанд – выдуманный игрок, которым Финито проходил карьеру в FIFA 23.
В общей сложности Кир собрал 93 400 рублей. Он довел сумму до 100 тысяч и перевел Никите.
«Добил до круглой суммы от себя. Друзья, я сижу в слезах (не метафора, фо рил), ужасно гордый всеми, кто ответственно подошел к аукциону.
Какие же вы ########!
Отдельно хочу поблагодарить человека, который отказался от того, чтобы я ему отсылал футболки: мы с ним вместе решили, что обе тишки, которые он купил, мы отправим Никите в надежде, что пару выпусков после выздоровления он проведет в них.
У меня одни эмоции, слов нет вообще. Еще раз спасибо всем!» – написал Воробьев.
Финито поблагодарил всех за финансовую поддержку и пообещал, что в случае, если ему не потребуются все полученные средства, он пожертвует их в фонды помощи больным лейкозом.
Суммарно Финито задонатили уже 400 тысяч рублей. В настоящее время он проходит курс химиотерапии.
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