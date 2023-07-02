Семак о медиафутбольном клубе «Зенита»: «Отношусь положительно. Там есть открытость, которую сложно представить в профессиональном футболе»

Теги Зенит Владислав Радимов Сергей Семак премьер-лига Россия Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Сергей Семак положительно относится к созданию медиафутбольной команды «Зенита».

Клуб получил название «Чисто Питер», а главным тренером был назначен Владислав Радимов.

– «Зенит» объявил о создании медийной футбольной команды. Как вы относитесь к этому?

– Я слышал недавно об этом, видел ролик с участием Влада Радимова. Как я отношусь к этому? Положительно. Я думаю, это очень важно для популяризации футбола, это интересно смотреть.

Я думаю, что у этого проекта есть своя ниша, достаточно интересная. Та открытость, которую сложно представить в профессиональном футболе, здесь доступна зрителям. Они могут посмотреть своими глазами на то, как это происходит. Я думаю, что это очень интересно.

Иногда матчи проходят с такими эмоциями, что можно с удовольствием их посмотреть. Я рад, что у Петербурга будет своя медийная команда, – сказал главный тренер «Зенита».

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3 комментария

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Циник Петербургский
С трудом могу представить ситуацию, чтобы я решил посмотреть хотя бы один матч команд медиа-лиги. Но если людям нравится - это прекрасно. В конце концов, это же тоже футбол.
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