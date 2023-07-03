Радимов о команде «Чисто Питер»: «Медиафутбол – это и соревнование, и шоу. Будем искать золотую середину»

Владислав Радимов высказался о создании медиафутбольной команды из Санкт-Петербурга.

– Владислав Николаевич, как будет формироваться медиакоманда «Чисто Питер»?

– Мы только в начале пути. 6 и 8 июля у нас будут отборы. Люди подают заявки, мы на них посмотрим, выберем лучших, а дальше уже постепенно будет отсеиваться и создаваться команда.

– Вы лучше всех знаете петербургский молодежный футбол, много лет работали в «Зените-2», будет ли кто-то из бывших ваших подопечных в команде?

– Есть некоторые ребята, которым этот проект интересен. Мне бы хотелось, чтобы здесь были одни питерские, ну, потому что я и сам родился в этом городе и знаю, что для всех причастных к петербургскому футболу означает противостояние с Москвой. Оно всегда очень важное, поэтому этот дух необходим в этой команде.

– То есть сейчас речь идет о таком соревновательном процессе, а не шоу-матчах?

– Медиафутбол – это и то, и другое. Надо будет искать золотую середину. Самое главное, что мы делаем это для популяризации футбола – чтобы мальчишки шли играть, чтобы они не просиживали где-то за компьютерами все это время, а, посмотрев эти матчи, чтобы шли играть во двор и начинали заниматься футболом, – сказал экс-игрок и тренер «Зенита».

Владислав Радимов назначен главным тренером медиафутбольного клуба «Чисто Питер».

Клуб является потенциальным участником четвертого сезона Winline Медиалиги.