Радимов о финале Медиалиги: «Мне прислали кучу контента. Это же контент называется? Я рублю в теме!»

Владислав Радимов высказался о планах «Чисто Питер» на Winline Медиалигу.

– В субботу завершился 3-й сезон Медиалиги. По вашей информации, будет ли «Чисто Питер» в 4-м сезоне?

– Да, если получится, то будет замечательно.

– Где будет играть команда?

– Планируем играть в академии на «Смене». Если вы были на матче « » со «Звездой», то видели, как там уютно, красиво и презентабельно.

– Вы финал Медиалиги смотрели?

– Я отрывками смотрел. Мне Вяткин, который играл в «Зените-2» как раз, наприсылал кучу контента. Контент это называется – правильно? То есть, я уже рублю в этой теме [смеется]! Фотографии, где он с кубком, как он забил в субботу. Я за него порадовался.

– То есть вы уже соперника изучаете потихоньку?

– Ну, я не думаю, что там настолько много команд, которые невозможно изучить. А так, я смотрел последний матч, который по « » показывали – по пенальти « », по-моему, как раз проиграла FC Bus. И Тарасова удалили, вот этот матч я смотрел, – сказал экс-игрок и тренер « ».

на прошлой неделе был назначен главным тренером медиафутбольной команды «Чисто Питер».

Клуб является потенциальным участником четвертого сезона Winline Медиалиги.