«Это не тот денежный мешок, о котором все говорят, мол, «Зенит» зайдет и все скупит». Руководитель ФК «Чисто Питер» о бюджете

Илья Балакирев рассказал, как будут сотрудничать «Зенит» и медийный клуб «Чисто Питер».

«Есть «Зенит», а есть « », сразу разделим. У нас отдельная команда, хотя мы, конечно, связаны с «Зенитом».

Мы идем вместе, у нас тренер – легенда «Зенита» [Владислав Радимов]. «Зенит» нам оказывает всестороннюю поддержку: предоставление полей, мы планируем позвать воспитанников, инфраструктура, если будут товарищеские матчи.

Но это все равно отдельная история, команды не связаны напрямую. Бюджет у нас достаточный для того, чтобы заходить в медиафутбол.

Мы понимаем, что создание контента, приглашение блогеров, футболистов требует определенных инвестиций, однако это не тот денежный мешок, о котором все говорят, мол, «Зенит» сейчас зайдет и все скупит.

Мы хотим сделать качественную, атмосферную команду, которая будет создавать хороший ажиотаж вокруг футбола в Санкт-Петербурге, на матчи которой будет приятно ходить. У нас нет задачи раздуть рынок медиафутбола и скупить всех звезд», – сказал руководитель клуба «Чисто Питер» Илья Балакирев.