«Это не тот денежный мешок, о котором все говорят, мол, «Зенит» зайдет и все скупит». Руководитель ФК «Чисто Питер» о бюджете

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия деньги Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Илья Балакирев рассказал, как будут сотрудничать «Зенит» и медийный клуб «Чисто Питер».

«Есть «Зенит», а есть «Чисто Питер», сразу разделим. У нас отдельная команда, хотя мы, конечно, связаны с «Зенитом».

Мы идем вместе, у нас тренер – легенда «Зенита» [Владислав Радимов]. «Зенит» нам оказывает всестороннюю поддержку: предоставление полей, мы планируем позвать воспитанников, инфраструктура, если будут товарищеские матчи.

Но это все равно отдельная история, команды не связаны напрямую. Бюджет у нас достаточный для того, чтобы заходить в медиафутбол.

Мы понимаем, что создание контента, приглашение блогеров, футболистов требует определенных инвестиций, однако это не тот денежный мешок, о котором все говорят, мол, «Зенит» сейчас зайдет и все скупит.

Мы хотим сделать качественную, атмосферную команду, которая будет создавать хороший ажиотаж вокруг футбола в Санкт-Петербурге, на матчи которой будет приятно ходить. У нас нет задачи раздуть рынок медиафутбола и скупить всех звезд», – сказал руководитель клуба «Чисто Питер» Илья Балакирев.

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10 комментариев

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Дважды_Герой
Так вот кому Фернандеса купили..
+7
-1
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Дмитрий Авдеев
Зенит даже межзаводские соревнования скупает по футболу, волейболу, спуская в команды своих профиков. О чем тут говорить
+3
-2
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Spartakus1984
ФК Сочи,у нас отдельная команда,хотя мы конечно связаны с зенитом
+7
-7
0
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Злодей Спб
Девиз медиа-команды Зенит: Пришел, увидел, всё скупил!
+1
-1
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ЦСКА1960
Ответ Spartakus1984
ФК Сочи,у нас отдельная команда,хотя мы конечно связаны с зенитом
ФК Оренбург тоже "отдельная команда" ))
+4
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