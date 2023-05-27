Маврин устроил потасовку после матча «Амкал» – «РМ». Он назвал «пидорасами» одноклубников, успокаивавших его
По завершении матча «Амкал» – «Родина Медиа» (0:0) произошла массовая потасовка.
Одним из инициаторов конфликта был хавбек «Амкала» Василий Маврин.
Он пытался сцепиться с игроком «РМ», его долго не могли успокоить ни служба безопасности Winline Медиалиги, ни футболисты команды соперника, ни даже одноклубники.
Угомонить Маврина пытались партнеры по «Амкалу» Гриня и Укол. Вырвавшись, Василий на эмоциях оскорбил их: «Пидорасы, ###, тоже. Их держите. Защитники #####!»
Фото: телеграм-канал «Медиаспорт»
1 комментарий