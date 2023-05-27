Маврин устроил потасовку после матча «Амкал» – «РМ». Он назвал «пидорасами» одноклубников, успокаивавших его

Теги Амкал брань Winline Медиалига Родина Медиа Василий Маврин «Гриня» Григорий Коробов Антон Петровский Медиафутбол

По завершении матча «Амкал» – «Родина Медиа» (0:0) произошла массовая потасовка.

Одним из инициаторов конфликта был хавбек «Амкала» Василий Маврин.

Он пытался сцепиться с игроком «РМ», его долго не могли успокоить ни служба безопасности Winline Медиалиги, ни футболисты команды соперника, ни даже одноклубники.

Угомонить Маврина пытались партнеры по «Амкалу» Гриня и Укол. Вырвавшись, Василий на эмоциях оскорбил их: «Пидорасы, ###, тоже. Их держите. Защитники #####!»

Фото: телеграм-канал «Медиаспорт»

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1 комментарий

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Arman FCSM
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