Маврин устроил потасовку после матча «Амкал» – «РМ». Он назвал «пидорасами» одноклубников, успокаивавших его

По завершении матча «Амкал» – «Родина Медиа» (0:0) произошла массовая потасовка.

Одним из инициаторов конфликта был хавбек «Амкала» .

Он пытался сцепиться с игроком «РМ», его долго не могли успокоить ни служба безопасности , ни футболисты команды соперника, ни даже одноклубники.

Угомонить Маврина пытались партнеры по «Амкалу» Гриня и Укол. Вырвавшись, Василий на эмоциях оскорбил их: «Пидорасы, ###, тоже. Их держите. Защитники #####!»

Фото: телеграм-канал «Медиаспорт»