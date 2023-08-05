Президент 2Drots Некит о переходе в профессиональный футбол: «Это может произойти когда угодно, но рано или поздно к этому придет»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия 2Drots Winline Медиалига Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Президент 2Drots Некит высказался о возможном переходе команды в профессиональный футбол.

– Считаешь, вы сможете достойно конкурировать в РПЛ?

– Понятно, что надо подстроиться под формат, поработать над структурой, усилиться. Но в этом не будет проблемы, потому что мы любим вызовы и находим пути для реализации идей.

Мы бы стали конкурентоспособны вдолгую, а не просто в одном матче. И смогли выступать точно не хуже команд, которые вылетают. Задержаться в середине таблицы – вообще легко. 

– Ты же понимаешь, как это звучит для людей? Они скажут, что вы просто очень наглые.

– Наверное, да. Но знаешь, ты можешь просто плыть по течению, не верить в себя и крупные успехи – и соответственно, ничего не добиваться. А можешь быть наглым, пытаться прыгнуть выше головы и там уже посмотреть, куда тебя жизнь занесет.

Когда мы говорили, что можем побороться с ЦСКА, рядовой болельщик думал: «Ну куда вам? Там профессионалы играют, каждый день тренируются, а вы всего лишь три раза в неделю. И всего год играете вместе».

А потом мы обыгрываем ЦСКА – и кто оказывается прав? Тот, кто приземлен, или мечтатель? Прав оказывается мечтатель.

– Так что в итоге, идете в профессиональный футбол?

– Если честно, мыслей об этом все больше и больше. Наверное, наступит момент, когда мы поймем, что это следующий шаг. Сейчас в целом нам в медиафутболе все нравится, но когда мы почувствуем, что нужен новый вызов, что мы уперлись в потолок, то задумаемся.

Это может произойти когда угодно – в следующем году, через два, через три. Но рано или поздно к этому придет, – рассказал президент 2Drots в интервью Вадиму Кораблеву для Sports.ru.

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8 комментариев

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«Задержаться в середине таблицы очень легко»

Эм.. это у нас народные традиции после первых успехов терять связь с реальностью?
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Некит - это имя, фамилия, погоняло, кличка, он кто - мужчина или еще кто-то? Против них никто из профессионалов в силу не играл, "победу" над армейцами будут вспоминать больше, чем они над Реалом, смех, кого эти чудофутболисты себе возомнили?!
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конечно, ведь в командах играет много людей не около футбольных, а бывших игроков или даже действующих с 1, 2й лиги
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Клуб бывших профиков . Куда им в РПЛ 😒
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Как это шапито задрало, спортс создай раздел шапито и там пость это
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зачем это в футболе
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Ответ alexey102rus
Комментарий удален модератором
Надо, чтоб зашли и им каждый сунул по 10 мячей
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